Konya’da kentsel dönüşüm hamlesi: Yatırım tutarı 25 milyar 685 milyon liraya ulaştı

"BİZİM DÖNÜŞÜM ANLAYIŞIMIZDA GEÇMİŞLE GELECEĞİ AYNI UFUKTA BULUŞTURMAK VARDIR"

Başkan Altay, bir yandan tarihî mekânları ihya ederken, bir yandan da şehrin hafızasını diri tuttuklarını belirterek, "Üzeri kapanmış, saklı kalmış değerleri gün yüzüne çıkarıyor, yorgun düşmüş mekânları yeniden ayağa kaldırıyor, geçmişin izlerini bugünün hayatıyla buluşturuyoruz. Böylece Konya'nın tarihini sadece kitaplarda anlatılan bir miras olmaktan çıkarıp; meydanlarında, sokaklarında, yapılarında ve günlük hayatın içinde yaşayan bir hakikate dönüştürüyoruz. Bizim dönüşüm anlayışımızda geçmişle geleceği aynı ufukta buluşturmak vardır. Bizler Selçuklu'nun vakarını, Mevlâna'nın irfanını, Konya'nın sükûnetini ve Anadolu'nun derin şehir terbiyesini bugünün imkânlarıyla yeniden yorumluyoruz. Şunu çok iyi bilmek gerekir ki; Konya, ruhu olan bir şehirdir. Bu ruhu korumadan yapılan her çalışma eksik kalır. İşte bizler de attığımız her adımda; tarihî dokuyu güçlendiren, şehir estetiğini yücelten, medeniyet mirasımıza sahip çıkan bir anlayışla hareket ediyoruz" diye konuştu.

TÜKİYE'NİN EN BÜYÜK İHYA PROJESİ "DARÜLMÜLK PROJESİ"

Başkan Altay daha sonra Konya genelinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerini ve kamulaştırma çalışmalarını sunum eşliğinde detaylı şekilde anlattı. İlk olarak Türkiye'nin en büyük ihya projesi olan Darülmülk Projesi kapsamında gelinen son durumu paylaşan Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte yürütülen proje ile şehir merkezinin 20 farklı noktasında kentsel dönüşüm ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Başkan Altay, şöyle devam etti: "Türbeönü Çarşıları, Taş Bina, Aladdin Caddesindeki binaların yenilenmesi, Depo No:4, Meydan Evleri ve Velespit Müzesi gibi projelerimizi tamamladık. Yine yapımını tamamladığımız Darülmülk Sergi Sarayını valiliğimize devrettik. Eski belediye binamızın olduğu bölgeye kazandıracağımız Türkiye'nin ilk Sıfır Atık binası olacak Şehir Kütüphanemiz ile Meram Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Büyük Larende Dönüşümü ve Karatay Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Mevlana Arkası Kentsel Yenileme Projemiz devam ediyor. Peynir Pazarı'nda ise fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkımını tamamladık. Darülmülk İhya Projemizin önemli halkalarından biri olan Peynir Pazarı Kentsel Dönüşüm Projemizi, Tarihî Osmanlı Buğday Pazarı ile Melike Hatun Çarşısı arasında yürütüyoruz."

Başkan Altay konuşmasının devamında ise Nalçacı Caddesi Kentsel Dönüşümü, Şems-i Tebrizi Mahallesi Kentsel Dönüşümü, Mengüç Caddesi Kentsel Dönüşümü, Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşümü, Kadınhanı Kentsel Dönüşüm, Ilgın Osmanlı Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm, Beyşehir Eşrefoğlu Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşümü projeleri hakkında bilgi verdi.