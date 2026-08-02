Konya’da test edilecek Türkiye’ye yayılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıkladığı Sürdürülebilir Şehir Araştırma ve İnovasyon Merkezi, şehirlerin karşı karşıya bulunduğu ulaşım, enerji, çevre ve iklim kaynaklı sorunlara yerli teknolojilerle çözüm geliştirmeyi hedefliyor. TÜBİTAK koordinasyonunda kurulacak merkez, laboratuvar ortamında geliştirilen teknolojilerin doğrudan şehir yaşamında uygulanacağı bir araştırma ve uygulama üssü olacak.

Merkezin ilk uygulama noktası Konya olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurulacak merkezde üniversiteler, teknoloji girişimleri, sanayi kuruluşları ve yerel yönetimler de projelerde aktif rol üstlenecek. Böylece şehir yönetiminde ihtiyaç duyulan teknolojiler ortak akılla geliştirilecek.

BAŞARILI UYGULAMALAR YAYILACAK

Merkezde geliştirilecek çalışmaların odağında, yapay zekâ destekli şehir yönetimi, akıllı ulaşım sistemleri, trafik optimizasyonu, enerji verimliliği, akıllı elektrik şebekeleri, su ve atık yönetimi, iklim değişikliğine uyum, afetlere dayanıklı şehir altyapıları gibi çalışmalar yer alacak. Geliştirilen sistemler laboratuvarlarda kalmayacak, Konya'da gerçek şehir ortamında uygulanarak performansları test edilecek. Başarılı bulunan uygulamaların daha sonra diğer belediyelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.Burada pek çok alanda dijital çözümler geliştirilecek. Böylece şehir yönetiminde veri odaklı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık, Konya'da kurulacak merkezin sürdürülebilir şehircilik alanında bir model oluşturmasını hedefliyor. Uygulamalardan elde edilecek sonuçların ardından benzer araştırma ve inovasyon merkezlerinin ilerleyen dönemde Türkiye'nin farklı şehirlerinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

TERMİNAL İSTANBUL'UN İLK ETABI BU AY AÇILIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı'nda hayata geçirilen Terminal İstanbul projesinin başlangıç etabının bu ay girişimcilere hizmet sunmaya başlayacağını belirterek, "Burası çok daha büyük, 200 bin metrekarenin üzerinde bir merkez olacak. Önümüzdeki yıl inşallah tüm unsurlarıyla devreye almayı hedefliyoruz" dedi. İstanbul'un küresel teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde yeni bir merkez olması hedeflenen Terminal İstanbul, girişimcilerden yatırımcılara, teknoloji şirketlerinden genç yeteneklere kadar geniş bir ekosistemi aynı çatı altında buluşturacak.