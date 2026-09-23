Konya’dan dünyaya ihracat atağı

Türkiye'nin üretim ve ticaret kapasitesinin uluslararası pazarlara taşınmasında önemli buluşma noktalarından biri olması beklenen MÜSİ- AD EXPO 2026, Konya iş dünyasının da yeni pazarlara açılma hedeflerine ev sahipliği yapacak. Makine ve otomotiv yan sanayisinden tarım makinelerine, gıdadan savunma sanayisine, enerjiden farklı imalat kollarına kadar geniş bir üretim altyapısına sahip olan Konya, fuarda küresel ticaret bağlantılarını güçlendirmeye odaklanacak.

HER TEMAS YENİ KAPI

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, EXPO'nun yalnızca firmaların ürünlerini sergilediği bir fuar olarak değil, yeni ticari bağlantıların kurulabileceği bir platform olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Konya'nın üretim gücünün daha fazla ülkeye ulaştırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirten Ulular, firmaların küresel rekabet kabiliyetini artırmak istediklerini ifade etti. Ulular, MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek ticari görüşmelerin yeni ihracat bağlantılarına dönüşebileceğine dikkat çekti. Ulular, "Konya'dan fuara katılacak firmalarımız açısından kurulacak her temasın yeni bir ihracat kapısına, iş ortaklığına ve uzun vadeli ticari ilişkiye dönüşebileceğine inanıyoruz" dedi.

GÖRÜNÜR OLACAK

Konya'nın farklı sektörlerdeki üretim kabiliyetinin uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesinin kent ekonomisi açısından önem taşıdığını vurgulayan Ulular, fuarın firmalara yeni pazarları keşfetme, uluslararası ticari bağlantılar kurma ve uzun vadeli iş geliştirme fırsatları sunacağını kaydetti. Ulular, iş dünyasının MÜSİAD EXPO'yu yeni ihracat pazarlarına ulaşmak ve küresel ticaret ağlarını genişletmek açısından değerlendirmesinin önemli olduğunu belirterek, Konya'nın uluslararası ticaretteki konumunu daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör