Köprü ve otoyollar için yeni karar: Özelleştirme süreci başlıyor

Kararda, 2010 yılında özelleştirme kapsamına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği köprü ve otoyollara da işaret edildi. Bu tarihte özelleştirme kapsam ve programına alınan köprü ve otoyollar ise şöyle:

Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Çeşme, İzmir-Aydın Otoyolları, İzmir ve Ankara Çevre Otoyolları, Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevre otoyolu ile bunların bağlantı yolları, hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkları.