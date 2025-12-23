Köprü ve otoyollara yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Bakan Uraloğlu’ndan açıklama geldi

Bir televizyon kanalında canlı yayında açıklama yapan Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyollara zam oranının yeniden değerleme oranında yapılacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum."

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ?

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yüzde 25,49 olarak belirlendi. Vergi, harç, cezalar başta olmak üzere çeşitli tutarlarda yapılacak artışlarda baz alınan YDO, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre hesaplanıyor.