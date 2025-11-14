Kopya sitelere dikkat

500 bin sosyal konut projesine başvurular yoğun ilgi görürken dolandırıcılar da harekete geçti. e-Devlet ekranını birebir taklit eden sahte siteler, vatandaşları "TOKİ başvurusu" adı altında tuzak sayfalara yönlendirdi. Beşiktaş'ta yaşayan Meltem T., 1 Kasım günü cep telefonundan "TOKİ başvuru" araması yaptı. Karşısına çıkan "toki.basvurumenum. com" adresine tıklayan Meltem T., e-Devlet logosu bulunan sayfada kimlik numarası ve şifresini girdi. Ardından yönlendirildiği sayfada "TOKİ Danışmanı Berke Kaan Mutlu" adına kayıtlı IBAN'a 29 bin 200 lira gönderdi. Kısa süre sonra aynı kişi "sigorta bedeli" adı altında yeni bir ödeme isteyince dolandırıldığını fark etti. Meltem T., dekontlarıyla birlikte Beşiktaş Polis Merkezi'ne başvurdu.Bir başka mağdur Selen T. de benzer yöntemle dolandırıldı. Şişli'de yaşayan Selen T.," konutsahibiol. org" adresine girerek e-Devlet arayüzünü taklit eden sayfaya kimlik bilgileriyle giriş yaptı. Başvurusunun onaylandığı mesajını aldıktan sonra, Talat Yüceyurt adına kayıtlı hesaba önce 9 bin 980 lira ön ödeme, ardından "sigorta poliçesi" adı altında 23 bin 880 lira gönderdi. Toplamda 33 bin 860 lira yatıran Selen T., işlemlerden şüphelenip siteyi kontrol etiğinde dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.