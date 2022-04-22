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Giriş Tarihi: 23.4.2022

Kordsa İtalyan Microtex’i alıyor

Kordsa İtalyan Microtex’i alıyor
SABANCI Holding iştiraklerinden Kordsa, Avrupa'da süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites şirketinin çoğunluk hisselerini satın alıyor. Kordsa, kompozit teknolojileri alanına yapacağı bu yatırımla, hem sektör ve ürün bazlı çeşitlilik imkânı sağlamayı hem de havacılık müşteri portföyünü çeşitlendirerek özellikle otomotiv ve motor sporları alanında hizmet yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Sabancı Holding Sanayi Grubu ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, "Kompozit iş birimimiz, bu yatırım ile Avrupa'da global ayak izimizi güçlendirecek" dedi.
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Kordsa İtalyan Microtex’i alıyor
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