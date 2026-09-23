Körfez gazında köprü Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler toplantıları çerçevesinde TAİK, DEİK ve Atlantic Council tarafından Franklin Templeton Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin "Enerji Vizyonu 2040" stratejisini açıkladı. Elektrifikasyonu merkezine alan, enerji bağımsızlığını güçlendiren ve karbon nötrlüğe geçişi hızlandıran kapsamlı strateji, küresel krizlerin enerji altyapıları üzerindeki etkilerine karşı arz güvenliği ve dekarbonizasyonun "yeni normal" çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguluyor. New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen Energy Roundtable'ında yatırımcılara Türkiye'nin enerji stratejisini anlatan Bayraktar, artan elektrik talebini karşılamak ve sektörü dönüştürmek için 3D (Dijital, Dağıtık, Düşük Karbon) vizyonunu vurguladı.

28 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye (Kerkük-Ceyhan) hattını Basra'ya uzatarak Körfez gazını Avrupa pazarına taşıyacak stratejik bir enerji koridoru kurmayı hedeflediklerini de söyledi. Bayraktar, 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü, rüzgar ve güneşte ise 120 gigavat kurulu gücün hedeflendiğini bildirdi. Bayraktar, Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası kapsamında rüzgar ve güneşte 120 gigavat kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini de anlattı. Bakan Bayraktar, 5 büyük kamu enerji şirketi TPAO, EÜAŞ, TEİAŞ, BOTAŞ ve Eti Maden'de yapısal dönüşüm planladıklarını da söyledi. Enerji dönüşümünün gerektirdiği kritik mineraller için yurt içinde üretim artışı ve yurt dışı ortaklıklar planlandığını söyleyen Bayraktar, "Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'da finansman ve teknolojiyle desteklenen projeler aranıyor; ABD'nin DFC kanalıyla kritik minerallerde artan ilgisi fırsat olarak görülüyor" diye konuştu.

ABD İLE NÜKLEERDE YENİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir işbirliğine gidildi. Buna göre; yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ortak bir proje geliştirecek. Proje kapsamında ABD'li şirketlerin küçük modüler reaktör (SMR) tasarımları ve 4'üncü nesil reaktör tasarımları ile ilgili kapsamlı teknik raporlar hazırlanacak. Türkevi'nde gerçekleştirilen imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar refakat ederken TÜNAŞ Genel Müdürü Dr. Necati Yamaç ve USTDA Direktör Yardımcısı Thomas R. Hardy imzaları attı. Varılan anlaşma ile 4 ABD'li şirketin SMR tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5 farklı 4'üncü nesil reaktör tasarımları; teknik, ekonomik, mevzuat ve lisanslama açılarından değerlendirilecek. Bakan Bayraktar, "Bu anlaşma sayesinde yeni nesil nükleer teknolojilerin ülkemiz için teknik, ekonomik ve mevzuat boyutlarındaki uygulanabilirliğini kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz" dedi. Betül USTA/ Resul Ekrem ŞAHAN - NEW YORK

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör