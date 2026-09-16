Körfez krizini fırsata çevirelim

Dünyanın turizm profesyonelleri bu kez Dubai'de savaşın gölgesinde buluştu. İran-İsrail çatışması nedeniyle iki kez ertelenen Arabian Travel Market (ATM) 2026, önceki gün Dubai World Trade Centre'da kapılarını açtı. Normal takviminde mayıs ayında yapılması gereken fuar önce ağustosa, ardından 14-17 Eylül tarihine ertelendi. Erteleme ve bölgedeki jeopolitik gerilim, fuarın koridorlarına da yansıdı. Önceki yıllara göre katılımcı sayısı yüzde 60-70 gerileyen fuarın metrekaresi de daraltıldı. Geçen yıl 166 ülkenin katılım sağladığı fuarda bu yıl 40'tan fazla ülke yer alıyor. Geçen yıl Türkiye'den 100'ün üzerinde katılımcı firmanın yer aldığı ATM'de bu yıl 19 firma bulunuyor.

TURİZM ŞOKU YAŞANDI

Dubai'nin savaşın hemen ardından yaşadığı turizm şoku, rakamlara da yansıdı. Ülkedeki otellerin yöneticilerinin verdiği bilgilere göre kentte ocak ve şubat aylarında yüksek seyreden otel dolulukları, mart ayında ciddi biçimde geriledi. Bazı otellerde doluluk yüzde 90'lardan yüzde 40'lara kadar düştü. Oda fiyatları da yaklaşık yarı yarıya geriledi. Otel yöneticileri ağustos ayından itibaren toparlanmanın yeniden başladığını, geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 5 civarında geride olduklarını belirtiyor.

İŞBİRLİĞİ MODELİ GELİŞTİRELİM

Fuar devam ederken Suudi Arabistan'a yapılan Husi saldırıları da fuarda etkisini hissetirdi. Bölgenin sıcak bir gündemi olduğunu belirten turizmciler, Türkiye'nin krizleri fırsata çevirmek konusunda profesyonel olduğunu vurgulayarak, Dubai ile işbirliği yapılabileceğini belirtiyor. Alman Seyahat Acenteleri Şirketi RTK Global İş Birliği Yöneticisi ve TÜRSAB Avrupa İlişkiler Danışmanı Hüseyin Baraner, Dubai'de savaşın etkisinin hissedildiğini ancak yönetimin buna rağmen güçlü bir şekilde harekete geçtiğini söyledi. Fuarda gerçekleştirilen bakanlar oturumunda verilen "Yeniden başlamayacağız, yepyeni başlayacağız" mesajına dikkat çeken Baraner, bu yeni dönemde Türkiye'nin önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti. Türkiye'nin savaşın etkilerini diğer bölge ülkelerine kıyasla daha sınırlı yaşadığını anlatması gerektiğini belirten Baraner, Körfez ülkeleri ile Türkiye arasında yeni bir turizm iş birliği modeli kurulabileceğinin altını çizdi. "Biz krizleri en iyi bilen ülkelerden biriyiz" diyen Baraner, Türkiye'nin bölgenin yeniden yapılanan turizm pazarında güçlü bir oyuncu olabileceğini vurguladı.



DÖNEMEM KAYGISI VAR

Nirvana Otel Satış ve Pazarlama Müdürü Hakan Çıtanak ise Türkiye'nin Körfez pazarındaki kaybın yüzde 50'ye yaklaştığını söyledi. Turistlerin temel endişesinin doğrudan savaş değil, ulaşımın kesilmesi ihtimali olduğunu aktaran Çıtanak, savaş öncesinde Körfez'den Türkiye'ye yönelik güçlü bir talep olduğunu, ancak bölgedeki gelişmelerle birlikte görüşmelerin ve rezervasyonların yavaşladığını belirtti.



KÖRFEZ GİTTİ ASYA GELDİ

Türkiye'nin Körfez pazarında yaşadığı kayıp, destinasyon- ları yeni arayışlara yöneltiyor. Körfez Bölgesi'nden ciddi turist çeken Bursa, buradaki kaybı Asya pazarları ile kapatmaya çalışıyor. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Fuarlar ve Tanıtım Birimi Sorumlusu Nazım Enes Altan, özellikle Arap turistlere uygulanan yüksek fiyatların Türkiye algısını zedelediğini belirtti. Altan, "Körfez pazarı yavaşlarken Endonezya, Malezya ve Çin'den Bursa'ya ilgi arttı. Hindistan'dan da ciddi talep var" dedi. Bursa merkezli Feza Turizm'in Satış Müdürü Selman Yılmaz da savaş nedeniyle fuara gelmeden önce endişeli olduklarını ancak görüşmelerin beklentilerinden iyi geçtiğini söyledi. Yılmaz, Körfez pazarının Türkiye için önemli olduğunu belirtti.



TÜRKİYE YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

NG Otelcilik Satış ve Pazarlama Direktör Yardımcısı Ahmet Sarıkaya Türkiye'den ATM'ye katılımın geçen yıla göre yaklaşık yüzde 70 gerilediğ-i ni söyledi. Körfez pazarındaki daralmanın Antalya ve Sapanca gibi destinasyonlarda da hissedildiğini söyleyen Sarıkaya, uçuş ağındaki değişimin talebi doğrudan etkilediğini kaydetti. Türk Hava Yolları ve AJet yetkililerinin gelecek yıl seferlerin ve talebin eski seviyelere dönebileceğine yönelik öngörülerini paylaştığını aktardı. THY yetkilileri de eski sefer sayılarına dönüldüğünü, bölgedeki gelişmelere göre kapasitenin dinamik biçimde yönetildiğini kaydetti.



BARTIN DA KÖRFEZ'İN PEŞİNDE

ATM'de Türkiye'nin yeni pazar arayışının bir diğer örneği Bartın oldu. Bugüne kadar daha çok Avrupalı turist ağırlayan kent, Ortadoğu'dan turist çekmek için tanıtım atağına geçti. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak, fuarın ertelenmesi nedeniyle geçen yıla göre daha düşük katılım beklediklerini ancak kentin Körfez pazarına yönelik görüşmelerinin verimli geçtiğini söyledi.



GÜVENLİ ÜLKE MESAJI

Lazzoni Hotel Genel Müdürü Günhar Sayar, ATM'de önceki yıllara kıyasla belirgin bir küçülme olduğunu söyledi. Stand metrekarelerinin küçüldüğünü ve bazı düzenli katılımcıların güvenlik endişeleri nedeniyle gelmediğini belirten Sayar, "Dubai güvenli ve popüler destinasyon algısını korumak istiyor" değerlendirmesinde bulundu.



FUARA ÖZEL GAZETE

DUBAİ ATM Fuarı'nda SABAH'ın hazırladığı özel gazete büyük ilgi gördü. Fuarda Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi, Yazılı Medya Reklam GenelM üdürü Ceyda Uzman ve SABAH Gazetesi Ekonomi Editörü Betül Alakent katılımclıarla buluştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör