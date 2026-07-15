Körfez’e ihracatta yüzde 35’i aşan sıçrama! Diplomasi trafiği meyvesini verdi, 826,8 milyon dolara çıktı

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle güçlenen diplomatik ilişkileri ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Umman ve Bahreyn'den oluşan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine yaptığı ihracat, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 artarak 826,8 milyon dolara ulaştı.

SUUDİ ARABİSTAN İLK SIRADA YER ALDI

Türkiye'nin haziran ayındaki toplam ihracatı yıllık bazda yüzde 21,8 artışla 24 milyar 940,3 milyon dolar olurken, Körfez ülkelerine yapılan dış satımdaki güçlü yükseliş dikkat çekti.

Haziran ayında Körfez ülkeleri arasında en fazla ihracat 425,2 milyon dolarla Suudi Arabistan'a gerçekleştirildi. Suudi Arabistan'ı 295,6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 34,7 milyon dolarla Kuveyt, 34,2 milyon dolarla Katar, 29,1 milyon dolarla Umman ve 8 milyon dolarla Bahreyn takip etti.

Yılın ilk altı ayında Körfez ülkelerine yapılan toplam ihracat ise yaklaşık 4,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA ARTIŞ SUUDİ ARABİSTAN'DA

Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını değer bazında en fazla artıran ülke 229,8 milyon dolarlık artışla Suudi Arabistan oldu. Umman'da ihracat 13,5 milyon dolar, Kuveyt'te 8,2 milyon dolar, Katar'da ise 7,4 milyon dolar yükseldi.

Aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracat 40,8 milyon dolar, Bahreyn'e yapılan ihracat ise 567 bin dolar geriledi.

MÜCEVHER SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Körfez ülkelerine yapılan ihracatta sektör bazında ilk sırayı 105,6 milyon dolarla mücevher sektörü aldı. Bu sektörü 69 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 59,2 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 47,9 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 29 milyon dolarla makine ve aksamları takip etti.

Bu yıl haziran ayında Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ihracat (bin dolar) şöyle:

1 - 30 HAZİRAN ÜLKE 2025 2026 BAE 336.399,60 295.581,68 BAHREYN 8.615,26 8.048,41 KATAR 26.758,97 34.150,74 KUVEYT 26.484,87 34.707,61 SUUDİ ARABİSTAN 195.375,38 425.203,28 UMMAN 15.587,64 29.061,56

Haber Girişi Baki Sancak - Editör