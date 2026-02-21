Korsan taksiye en ağır yaptırım! Ehliyete el konulacak, 100 bin TL ceza kesilecek

EN AĞIR CEZA KORSAN TAKSİLERE

Yasayla birlikte, ilgili belediyeden çalışma izni ya da ruhsat almadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımacılığı yapanlara ise 46 bin lira ceza kesilecek.

Ayrıca araçlarını motorlu araç tescil belgesinde yer alan kullanım amacı dışında kullananlar ile buna izin veren araç sahiplerine 20 bin lira idari para cezası verilecek.