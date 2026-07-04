KOSGEB sözleşmeli personel alımı yapacak! KPSS şartı, başvuru tarihi ve detaylar

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 15 idari hizmet sözleşmeli destek elemanı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alımlar, 2024 KPSS P94 puanı esas alınarak yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR 6 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Adaylar başvurularını 6-20 Temmuz tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden kabul edilecek.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILMAYACAK

İlanda yer alan bilgiye göre personel alımında yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

Yerleştirmeler, adayların 2024 KPSS P94 puanına göre yapılacak sıralama esas alınarak gerçekleştirilecek.

KPSS PUANI BELİRLEYİCİ OLACAK

Başvurusu kabul edilen adaylar, tercih ettikleri il müdürlükleri bazında KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanacak ve kontenjan dahilinde yerleştirilecek.

Eşit puan oluşması halinde ilanda belirtilen kriterler uygulanacak.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı ile KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör