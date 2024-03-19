KOSGEB’den 107 bin işletmeye destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2023'te ulaştırmadan madenciliğe, inşaattan imalata kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 107 bin işletmeye 18.1 milyar liradan fazla destek sağladı. En çok destek sağlanan bölgeler, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında afet bölgesindeki 39 bin 680 işletmeye 12.8 milyar lira kaynak aktarıldı. İşletmelerden 39 bin 996'sı KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği imkanlarından, 16 bin 614'ü de Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'ndan yararlandı. Desteklerden faydalanan işletmelerin birden fazla destek alabilmesi sonucu kümülatif işletme sayısı 37 bin 990'ı buldu.KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden en çok faydalanan Akdeniz Bölgesi'ndeki 34 bin 559 işletmeye 8 milyar 160 milyon 631 bin 711 lira destek verildi. Bu bölgeyi 22 bin 170 işletmeye verilen 4 milyar 856 milyon 106 bin 231 lira destekle Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti. İki bölgenin ardından 11 bin 579 işletmeye sağlanan 2 milyar 357 milyon 875 bin 285 lira destekle Doğu Anadolu Bölgesi, 13 bin 197 işletmeye verilen 870 milyon 984 bin 161 lira destekle Marmara, 10 bin 602 işletmeye aktarılan 798 milyon 305 bin 325 liralık destekle İç Anadolu, 7 bin 307 işletmeye sağlanan 616 milyon 696 bin 521 lira destekle Karadeniz ve 7 bin 362 işletmeye verilen 472 milyon 276 bin 710 lira destekle Ege bölgeleri geldi.