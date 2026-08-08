KOSGEB’den girişimcilere 6,5 milyon TL destek! Bakan Kacır başvuru için son tarihi açıkladı

KOSGEB, teknoloji odaklı girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını desteklemek amacıyla yeni bir program başlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlere yönelik hızlandırma programları için 6,5 milyon liraya kadar destek verileceğini bildirdi.

6,5 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK VERİLECEK

Bakan Kacır, KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma vizyonları doğrultusunda teknoloji odaklı girişimlerin küresel ölçekte büyümesini desteklemeye devam ettiklerini belirten Kacır, programın kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı ile temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin, uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyoruz."

Kacır, program kapsamında TEKMER işletici kuruluşları ile GO sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlanacağını belirtti.

GİRİŞİMLERİN ULUSLARARASI BÜYÜMESİ HEDEFLENİYOR

Destek kapsamında TEKMER ve teknoparklar bünyesindeki girişimlerin uluslararası ölçekte büyümesini sağlayacak hızlandırma programlarının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Kacır, söz konusu destekle girişimlerin yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarına erişimlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Programda son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak açıklandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör