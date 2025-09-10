KOSGEB’den KOBİ’ler için yeni pusula

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), işletmelere stratejik güç kazandıran "İşletme Değerlendirme Raporu"nun (İDR) 2024 dönemi verileri erişime açıldı. İşletmeler için adeta bir "pusula" niteliği taşıyan rapor, bankalardan kredi alırken, ihalelere girerken, kamu desteklerine başvururken ve uluslararası işbirlikleri kurarken prestijli bir referans belgesi işlevi görüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK ve Türk Patent verilerinden beslenen rapora Findeks Platformu üzerinden ulaşılabiliyor.

5 YILLIK PERFORMANS AYNASI

İDR ile işletmeler, son 5 yıllık performanslarını insan kaynakları, AR-GE, markalaşma, verimlilik, ihracat ve finansman gibi başlıklarda tüm yönleriyle görebiliyor. Ayrıca net satış, aktif büyüklük, çalışan sayısı gibi kriterlerde Türkiye geneli ve bölgesel sıralamalarda rakipleriyle gerçek karşılaştırmalar yapabiliyor. Rapor, ihracat tutarı, pazar ve ülke kıyaslamaları, satış kârlılığı, iş gücü verimliliği, kapasite kullanım oranları, borç ödeme gücü ve finansal dayanıklılık gibi kritik analizleri de içeriyor. İDR, hem Türkçe hem İngilizce hazırlanıyor. Böylece işletmeler sadece Türkiye'de değil, uluslararası işbirliklerinde de güvenilir ve prestijli bir referans belgesi sunma imkânına sahip oluyor Raporlara, ücretsiz üyelikle Findeks Platformu üzerinden erişilebiliyor.