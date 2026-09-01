KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek: 6 ayda 27 milyar lira!

Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler başta olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamak için de kurum tarafından desteklere devam edildi. Bu kapsamda, Girişimci Destek Programı (İş Geliştirme Desteği) ile 1022 işletmeye 690 milyon 141 bin 165 lira, Girişimci Destek Programı (İş Kurma Desteği) ile 864 işletmeye 25 milyon 553 bin 381 lira, Yönderlik ve Değerlendirme Destek Programı (YÖNDE) ile 806 işletmeye 16 milyon 59 bin 200 lira destek sunuldu.

Söz konusu dönemde, Yeşil Sanayi Destek Programı ile 466 işletmeye 480 milyon 752 bin 684 lira, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile 166 işletmeye 304 milyon 727 bin 845 lira, İleri Girişimci Destek Programı ile 69 işletmeye 2 milyon 387 bin 967 lira, AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı ile 57 işletmeye 7 milyon 771 bin 524 lira destek sağlandı.

Başkanlıkça 6 ayda, 43 işletmeye KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile KOSGEB kaynağı kapsamında 26 milyon 118 bin 679 lira ve kredi finansman kaynağı kapsamında 488 milyon 80 bin 69 lira destek verildi. Bu destekle, KOBİ'lerin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi ve ekonomideki paylarının artırılması amacıyla dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Söz konusu dönemde 17 işletme, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile 40 milyon 773 bin 434 lira desteği Başkanlığın kaynaklarından alırken 730 milyon 667 bin 247 liralık desteği kredi finansman kaynağı kapsamında aldı.