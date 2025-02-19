Koza Altın 5 yıllık projeksiyonunu açıkladı: Hedef 40 ton altın!

Şirketin 5 yıllık altın üretimi projeksiyonuna yönelik hedefler 6 madde halinde anlatılırken 5 yıl sonunda 40 ton altın üretiminin hedeflendiği açıklandı.

İşte Koza Altın İşletmelerinin kamuoyu ile paylaştığı o açıklamalar…

1- 2025 yılı son çeyreğinde tamamlanması beklenen Ağrı Mollakara Altın Madeni Projesi'nin faaliyete geçmesi ile birlikte, 5 yıllık dönem içinde 328.000 ons altın üretim gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

2- 11.02.2025 tarihinde, Danıştay 4. Dairesi'nin Kaymaz altın madeni 3.Maden Atığı depolama tesisi inşaatı için olumlu karar vermesi sonrası, gerekli izinlerin alınması ile faaliyete alınacak olup, çevre illerde bulunan altın cevherinin işlenmesi ile birlikte yaklaşık olarak 203.774 ons altın üretilmesi beklenmektedir.

3- 2026 yılının başında inşa aşamasına geçmesi planlanan Kayseri Kaşköy Projesi yatırımlarının sene sonuna kadar tamamlanması ve 2027 yılında üretime başlaması ile birlikte, 5 yıllık dönem içinde 266.333 ons altın üretim gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

4- Şirketimiz, 12.12.2024 tarihinde Danıştay 4. Dairesi'nin verdiği kesin karar sonrası, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı ile birlikte, 2025 yılı için altın üretiminde yıllık %40 artış hedeflemektedir.

5- Çukuralan Altın Madeni kapasite artışı, Kaymaz Altın Madeni ve 2026 yılında Ağrı Mollakara İşletmesindeki faaliyetle birlikte, toplam 250.000 ons altın üretimine ulaşılması beklenmekte olup; şirketin 2026 yılı için altın üretiminde 2024 yılına kıyasla %150 üzerinde artış hedeflenmektedir.

6- Şirketlerimizin tek çatı altında birleşmesi ve yeni rezervlerin verdiği güçle beraber, önümüzdeki 5 yılda toplam altın üretiminin 40 ton altın üzerine çıkarılması beklenmekte ve hedeflenmektedir.