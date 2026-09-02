Kozmetikte ‘doğal’ dönem

Ticaret Bakanlığı birçok ürüne sağlığı koruyucu yeni standartlar getiriyor. Saç spreyi, güneş kremi, nemlendiriciler, saç boyaları, diş macunu gibi birçok üründeki sentetik, alerjik maddelerin kullanımı yasaklanırken, bunların yerlerine doğal içerikli formüller kullanılması öneriliyor Ticaret Bakanlığı, günümüzde kadın, erkek fark etmeksizin yaygın olarak herkesin kullandığı saç spreyi, güneş kremi, nemlendiriciler, saç boyaları, diş macunu gibi birçok ürüne sağlığı koruyucu yeni standartlar getiriyor. Ticaret Bakanlığı, "Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nı görüşe açtı. Taslak düzenleme kapsamında saç spreyi, güneş kremi, nemlendiriciler, saç boyaları, diş macunu gibi birçok üründeki sentetik, alerjik maddelerin kullanımı yasaklanırken, bunların yerlerine doğal içerikli formüller kullanılması öneriliyor.

KAREKOD DÖNEMİ

Düzenlemeye göre kozmetik ürünler yeni yıldan itibaren ambalaj üzerinde yer alan karekod gibi bir veri taşıyıcısı aracılığı ile satılabilecek. Karekod için uygun ambalaja sahip olmayan kozmetik ürünler ise ekli ya da ilişiğe konmuş bir broşür, etiket, kâğıt şerit, fiş ya da kart ile birlikte satılabilecek. Ürüne ilişkin tüm bilgiler bu karekod ve broşürlerde yer alacak. Ayrıca saç spreyleri, güneş kremleri, nemlendiriciler, fondötenlerin içerisinde bulunan "Decamethylcyclopentasiloxane" isimli sentetik slikon bileşeni ihtiva eden ürünler 31 Aralık 2026 tarihinden itibaren yasaklanacak. Alüminyum içeren bileşenlerin solunum yoluyla akciğerlere zarar verebileceği endişesinden hareketle güneş kremi ürünlerinde alüminyum içerikleri de yasaklanıyor.

ÇOCUKLARA HASSAS KORUMA

Düzenlemeyle koku verici özelliklere sahip "Heksil 2-hidroksibenzoat" bileşeninin 3 yaşın altındaki çocuklara yönelik hazırlanmış ürünlerde kullanılması yasaklanıyor. Ayrıca antibakteriyel bir bileşik olan "Triklokarban" içeren diş macunlarının üzerine "6 yaşın altındaki çocuklar için kullanılmamalıdır" ibaresi eklenecek.

KARA KINAYA DİKKAT

Saç boyalarının üzerine ise "Saç boyaları şiddetli alerjik reaksiyonlara neden olabilir... Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir. Geçici 'kara kına' dövmesi alerji riskini arttırabilir... Şu durumlarda saçınızı boyamayınız: Yüzünüzde bir kızarıklık varsa veya saç deriniz hassas, tahriş olmuş ve hasarlı ise; Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa; Geçici 'kara kına' dövmesi nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa" ifadelerinin eklenmesi zorunlu olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör