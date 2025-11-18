KPSS olmadan kura ile DSİ’ye 1389 işçi alınıyor

Başvuruları başladı. Aranılacak şartlar, 17/11/2025-21/11/2025 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlandı. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

Bazı pozisyonlar için evrak kontrolü var!

Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü yapılmayacak.

Teknisyen (Elektrik-Elektronik Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, İşletme Teknisyeni, Makina Teknisyeni, Arazi Kontrol Teknisyeni, Pompaj Teknisyeni, İstimlak Teknisyeni, Yer Altı Suları Teknisyeni), Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Laborant Yardımcısı, Su Dağıtım Teknisyeni, Bekçi, Sürveyan, Döşemeci Yardımcısı, Operatör (Ekskavatör Operatörü, Dozer Operatörü, Beko Loder Operatörü, Yükleyici Operatörü, Vinç Operatörü, Greyder Operatörü), Forklift Operatörü, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı (Çarkhane Usta Yardımcısı, Elektrik Usta Yardımcısı, Boya Usta Yardımcısı, Elektrik Tesisat Usta Yardımcısı, Kaporta Usta Yardımcısı, Ağır Vasıta Usta Yardımcısı, Hafif Vasıta Şasi Usta Yardımcısı, Yapı Usta Yardımcısı, Demir Kaynak Usta Yardımcısı, Oto Elektrik Usta Yardımcısı, Sıhhi Tesisat Usta Yardımcısı, Motor Usta Yardımcısı, Marangoz Usta Yardımcısı) ,Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına başvuran adaylardan noter kurasına katılacak olanların belirlenebilmesi maksadıyla evrak kontrolü yapılacak; ilanda yer alan şartları sağlayanlar noter kurasına dahil edilecek..

Evrak kontrolü, 22.12.2025-22.02.2026 tarihleri arasında adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Adayların, 08.12.2025-19.12.2025 tarihine kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. 19.12.2025 tarihine kadar evrak teslim etmedikleri takdirde noter kurasına dahil edilmeyeceklerdir.

Doğrudan noter kurasıyla(sınava tabi tutulmaksızın) 1.305 adet sürekli işçi kadrosuna (Teknisyen, Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Akaryakıtçı, Laborant Yardımcısı, Hidrolog Yardımcısı, Su Dağıtım Teknisyeni, Bekçi, Sürveyan, Düz İşçi, Döşemeci Yardımcısı, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı, Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı.) yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 02.03.2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.