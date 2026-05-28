Kraliyet Darphanesi’nde altın ve gümüşe yüksek talep: Satışlar rekor kırdı

İngiltere Kraliyet Darphanesi (Royal Mint), 2026 mali yılının ilk çeyreğinde altın ve gümüş yatırım ürünlerine yönelik talepte rekor seviyelere ulaşıldığını açıkladı. Kurumun verilerine göre özellikle gümüşe olan ilgi olağanüstü bir artış gösterirken, yatırımcıların enflasyon ve piyasalardaki belirsizliklere karşı değerli metallere yöneldiği dikkat çekti.

Ocak–mart dönemini kapsayan süreçte Kraliyet Darphanesi, çevrim içi değerli metal işlemlerinde şimdiye kadarki en yoğun çeyreğini yaşadı. Altın külçe satışlarının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 94 arttığı bildirildi.

En çarpıcı yükseliş ise gümüş tarafında görüldü. Gümüş satışlarının yüzde 1000 oranında artması, yatırımcı ilgisinin yönünü net şekilde ortaya koydu.

GÜMÜŞE YOĞUN İLGİ DİKKAT ÇEKTİ

Darphane açıklamasında, bu dönemin yıldız yatırım aracının gümüş olduğu vurgulandı. Bazı yatırımcıların fiyatlardaki yükselişi kâr satışı için değerlendirdiği, ancak büyük bir kesimin uzun vadeli değer artışı beklentisini sürdürdüğü ifade edildi.

Ayrıca geri satılan gümüş miktarının değer bazında yüzde 3300 arttığı belirtilse de, piyasadaki güçlü talebin devam ettiği kaydedildi. Verilere göre yatırımcılar, sattıkları her bir ons gümüşe karşılık ortalama iki ons yeni alım gerçekleştirdi.