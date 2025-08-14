Kredi büyüme sınırları ile KKM masaya yatırıldı

Finansal İstikrar Komitesi kredi büyüme sınırları ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) başta olmak üzere son dönemdeki gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınırken, son dönem reel sektör gelişmeleri ve finansal sektöre etkileri değerlendirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda kredi büyüme sınırlamalarının etkileri ve uygulamaya yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları uygulamasının mevcut durumu analiz edilerek uygulamanın geleceğine yönelik senaryolar istişare edildi.Öte yandan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, makro ekonomik verilerdeki gelişmeleri değerlendirerek "Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, "Haziranda 18.9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yaklaşık yüzde 1.5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" dedi.