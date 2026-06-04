Kredi kartında Visa ve Mastercard dönemi resmen sona eriyor! İşte alınan kararın gerekçesi

KÜBA GELİR KAYBINA UĞRAYACAK

Merkez Bankası, kararın ülke ekonomisi üzerindeki etkilerine de dikkat çekti.

Açıklamada, "Bu karar sonucunda Küba, Visa ve Mastercard gibi uluslararası ödeme kartları üzerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinden gelir elde etme imkanını kaybetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Visa ve Mastercard işlemlerini yöneten yabancı bankanın, ABD tedbirlerinin yürürlüğe gireceği 6 Haziran itibarıyla mevcut anlaşmaların uygulanmasının "yasa dışı ve imkansız" hale geleceğini bildirdiği aktarıldı.

ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLERİ KULLANILACAK

Küba Merkez Bankası, ülkede döviz işlemlerinin tamamen durmayacağını vurguladı.

Açıklamaya göre mevcut durumda nakit ödemelerin yanı sıra Clasica ve Tropica ön ödemeli ulusal kartlar ile Rusya merkezli Mir ve Çin merkezli UnionPay kartları kullanılmaya devam edecek.

BCC, Visa ve Mastercard işlemlerini yürüten yabancı bankanın adını ise kamuoyuyla paylaşmadı.