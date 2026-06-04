Kredi kartında Visa ve Mastercard dönemi resmen sona eriyor! İşte alınan kararın gerekçesi

Küba Merkez Bankası (BCC), yaptığı açıklamada Visa ve Mastercard kartlarıyla gerçekleştirilen işlemlerin 6 Haziran'dan itibaren artık yapılamayacağını duyurdu.
Açıklamada, 2 Haziran tarihinde Visa ve Mastercard işlemlerini gerçekleştiren yabancı bankadan, Küba merkezli finans kuruluşu Fincimex ile olan ilişkisini sonlandıracağına dair bildirim alındığı belirtildi.
Merkez Bankası, söz konusu gelişmenin ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırım politikalarının bir sonucu olduğunu savundu.
ABD'NİN BASKI STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI
Küba Merkez Bankası açıklamasında, kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1 Mayıs'ta imzalanan 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Bu durum ABD'nin Küba halkına yönelik baskı stratejisinin bir parçasıdır." değerlendirmesine yer verildi.
KÜBA GELİR KAYBINA UĞRAYACAK
Merkez Bankası, kararın ülke ekonomisi üzerindeki etkilerine de dikkat çekti.
Açıklamada, "Bu karar sonucunda Küba, Visa ve Mastercard gibi uluslararası ödeme kartları üzerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinden gelir elde etme imkanını kaybetmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Visa ve Mastercard işlemlerini yöneten yabancı bankanın, ABD tedbirlerinin yürürlüğe gireceği 6 Haziran itibarıyla mevcut anlaşmaların uygulanmasının "yasa dışı ve imkansız" hale geleceğini bildirdiği aktarıldı.
ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLERİ KULLANILACAK
Küba Merkez Bankası, ülkede döviz işlemlerinin tamamen durmayacağını vurguladı.
Açıklamaya göre mevcut durumda nakit ödemelerin yanı sıra Clasica ve Tropica ön ödemeli ulusal kartlar ile Rusya merkezli Mir ve Çin merkezli UnionPay kartları kullanılmaya devam edecek.
BCC, Visa ve Mastercard işlemlerini yürüten yabancı bankanın adını ise kamuoyuyla paylaşmadı.
TRUMP YAPTIRIMLARI GENİŞLETMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayının başında Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleten yeni başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
Küba yönetimi, son kararın da bu yaptırım paketinin bir uzantısı olduğunu savunurken, gelişmenin özellikle turizm ve uluslararası ödeme işlemleri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.