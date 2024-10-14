Kredi kartından savunmaya 13.1 milyar

Limiti 100 bin TL'yi geçen kredi kartlarından yıllık 750 TL Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na katılım payı alınmasını içeren torba yasa teklifinin etki analiz raporu ortaya çıktı. Düzenlemelere göre, fona toplam 70 milyar gelir sağlanacak. Bu rakamın 13.1 milyar TL'si kredi kartlarından, 1.7 milyar TL'si kol saatlerine getirilecek ÖTV artışından, 464 milyon TL'si de 'drone'ların vergisinden gelecek. Düzenleme, tapu işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, sıfır araçların tescil işlemlerinden 3 bin TL, ikinci el araç satışında bin 500 TL, limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından kart başına yıllık 750 TL katılım payı alınmasını öngörüyor. 2025'te beyannamelerden maktu tutarından 28.8 milyar TL, tapu ve kadastro işlemlerinden 9 milyar TL, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından 13.1 milyar TL, noterlerde yapılan işlemlerden 18.4 milyar TL katılım payı elde edilmesi bekleniyor. 100 cc altındaki motosikletlerden alınacak MTV tahsilatının yüzde 20'si de fona gidecek.Dronelar ve kol saatlerinden yüzde 20 ÖTV alınacak. Askeri amaçlı kullanılan dronelar kapsam dışı bırakılacak. Ocak- Temmuz döneminde; 753 milyon TL tutarında yaklaşık 59 bin drone; 601 milyon TL tutarında yaklaşık 25 milyon eğlence amaçlı drone ithal edildi. Bahse konu mallardan yüzde 20 oranında ÖTV alınması durumunda yıllık ÖTV geliri etkisi 464 milyon TL (ithalat için) hesaplanmakta. Bu yıl ocak-temmuz döneminde; 7.5 milyar TL tutarında yaklaşık 2.9 milyon saat ithal edildi. Yıllık ÖTV gelir etkisi 1.7 milyar TL olarak hesaplandı.100 bin lira ve üstü limitli kredi kartlarında Savunma Sanayi Destek Fonu (SSDF) için yıllık 750 lira katkı alınmasına ilişkin düzenlemeye bazı itirazlar geldi. AK Parti ve hükümetin rakamlar üzerinde yeni bir değerlendirme yapması bekleniyor. 100 bin liralık kart limitinin biraz daha yukarı çekilmesi gündemde. AK Parti kurmayları,"Türkiye'de 126 milyon 450 bin adet kredi kartı var. Bu kartların 17.5 milyonunun limiti 100 bin lira ve üstü. Bu da yıllık 13 milyar lira civarında bir kaynak anlamına geliyor. Yılda bir kere alınacak pay, aylık olarak düşünürseniz, 60 liraya denk geliyor" dedi. Zübeyde YALÇIN-ANKARA