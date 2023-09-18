Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 10 trilyon TL’yi aştı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Temmuz 2023 itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 10,84 trilyon TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Nakdi kredilerin 10 trilyon 496 milyar TL'si bankalar (58 banka), 167 milyar TL'si finansal kiralama şirketleri (21 finansal kiralama şirketi), 80 milyar TL'si finansman şirketleri (20 finansman şirketi) ve 96 milyar TL'si faktoring şirketleri (49 faktoring şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla 212 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 200 milyar TL'si bankalara; 9 milyar TL'si finansal kiralama şirketlerine, 2 milyar TL'si faktoring şirketlerine ve 1 milyar TL'si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Temmuz 2023 itibarıyla, bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 1,9 oldu. Ticari krediler 8,6 trilyon TL oldu. Ticari krediler yüzde 56 artarak 8,6 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 79 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 30 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörüdür.

Temmuz 2023 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 5,3 ile enerji sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 3,9 ile inşaat ve yüzde 3,2 ile emlak sektörü takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 2,3 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 83 artarak 2 trilyon 290 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99'u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 13 milyar TL'lik bireysel kredinin 7,5 milyar TL'si taşıt kredilerinden oluşmaktadır. Bireysel kredilerin yüzde 34'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 20'sini konut kredileri, yüzde 37'sini kredi kartları, yüzde 4'ünü taşıt kredileri ve yüzde 6'sını kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,8 milyon kişi artarak 38,7 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 59 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Temmuz ayında 181 bin kişi ilk defa kredi kartı, 122 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 10 bin oldu. 99 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullanırken, 21 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı.

Temmuz 2023 ayı itibarıyla İstanbul 29, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7'lik bireysel kredi payına sahiptir. Hakkari, yüzde 208 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.