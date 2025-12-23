Kredi ve banka kartı ile ödemeler yükseldi

KREDİ KARTI SAYISI YÜKSELDİ

Buna göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 142,3 milyon, banka kartı sayısı 215,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 108,4 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı yüzde 11 artarken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 düştü. Toplam kart sayısı yüzde 8 artarak 465,8 milyona ulaştı.

ÖDEME TUTARI YÜZDE 50'YE YAKIN ARTTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla kasımda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 266,3 milyar liraya yükseldi.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 932,5 milyar lirası kredi kartları, 326,5 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 48, banka kartlarında yüzde 64 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 77 azaldı.