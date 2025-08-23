Krema üreticilerine yeni kurallar geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, krema ve kaymak üretimi ile bu ürünlerin etiketlenmesine ilişkin esasları yeniden belirledi. Bakanlıkça hazırlanan, "Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, krema ve kaymak yalnızca inek, koyun, keçi veya manda sütünden elde edilecek. Bu ürünlerde süt yağı dışında herhangi bir hayvansal yağa veya bitkisel yağa izin verilmeyecek. Ayrıca süt proteini dışında protein ilavesi de yapılamayacak. Çeşnili işlem görmüş kremalarda, tüketiciyi yanıltabilecek veya taklit-tahşişe sebep olacak maddelerin kullanılması yasaklandı. Kaymak ürünlerinde doğrudan çeşni maddesi bulunamayacak.

ETİKETLER DEĞİŞECEK

Bakanlık, ürünlerin etiketlenmesine ilişkin esasları da yeniden düzenledi. Tebliğ kapsamına girmeyen ancak benzer amaçla üretilen ürünlerin etiketinde, reklamında veya tanıtımında "krema" ifadesi yer almayacak. "İşlem görmüş krema" ifadesi gıda adı olarak kullanılamayacak. Sütün tek bir türe ait olması durumunda, türün adı gıdanın adıyla birlikte yazılacak ve görseller etikette kullanılabilecek. Farklı tür sütlerin karışımında ise sadece yazılı ifade yer alacak, görseller kullanılamayacak. Sürülebilir kremalarda ürün adı en az 3 milimetrelik puntoyla yazılacak.



GEÇİŞ SÜRECİ YIL SONUNA KADAR

YENİ kurallara uyum için gıda işletmelerine 31 Aralık'a kadar süre tanındı. Bu tarihten önce üretilen ürünler, raf ömrü bitene kadar piyasada bulunabilecek. Düzenleme, tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, gıda güvenilirliğini artırmayı ve coğrafi işaretli ürünlerin korunmasını hedefliyor.