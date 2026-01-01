Kripto para piyasası 2025’i sert dalgalanmalarla geride bıraktı: Bitcoin’i 2026’da neler bekliyor?

Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde, Trump'ın başlattığı tarife politikalarının yarattığı küresel belirsizlikler, jeopolitik risklerle birleşerek yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Bu ortamda altın gibi güvenli limanlara yönelim artarken, kripto paralara olan ilgi zayıfladı.

Yıla 93.541 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, özellikle şubat, mart ve nisan aylarında tarife kaynaklı belirsizliklerin etkisiyle değer kaybetti. Nisan ayında yılın en düşük seviyesi olan 74.436 dolara kadar geriledi.