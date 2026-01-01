Kripto para piyasası 2025’i sert dalgalanmalarla geride bıraktı: Bitcoin’i 2026’da neler bekliyor?

2025 yılı, Bitcoin için hem güçlü yükselişlerin hem de sert geri çekilmelerin yaşandığı, yüksek dalgalanmalı bir yıl oldu.
Yılın ilk aylarında, Ocak ayında göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para yanlısı açıklamaları, artan kurumsal yatırım ilgisi ve sektöre yönelik düzenlemeler fiyatları yukarı taşıdı. Trump, ikinci dönemine başlarken ABD'yi "kripto başkenti" yapma sözü vermiş, Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturulması ve kripto dostu düzenlemeler hayata geçirme vaadinde bulunmuştu.
Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde, Trump'ın başlattığı tarife politikalarının yarattığı küresel belirsizlikler, jeopolitik risklerle birleşerek yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Bu ortamda altın gibi güvenli limanlara yönelim artarken, kripto paralara olan ilgi zayıfladı.
Yıla 93.541 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, özellikle şubat, mart ve nisan aylarında tarife kaynaklı belirsizliklerin etkisiyle değer kaybetti. Nisan ayında yılın en düşük seviyesi olan 74.436 dolara kadar geriledi.
BİTCOİN'DE TARİFE ETKİSİ
Nisan ayında görülen dip seviyenin ardından, ABD Başkanı Trump'ın tarifelere ilişkin olumlu mesajları Bitcoin'in yönünü yeniden yukarı çevirdi.
Trump'ın Çin dışındaki ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle ertelediğini açıklaması, küresel piyasalardaki belirsizlikleri azaltarak kripto piyasasına destek verdi. Bu gelişmeler ve aynı dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesiyle birlikte Bitcoin yükselişe geçti.
Bitcoin, ekim ayında 126.198 dolarla tarihi zirvesine ulaşarak yıllık bazda yüzde 35'e yakın kazanç sağladı. Ancak son çeyrekte ABD'de hükümetin kapanma riski, yüksek enflasyon ve Fed'e yönelik faiz baskısı, piyasada yeni bir satış dalgası başlattı.
Kasım ayında 80 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, yıl başı seviyesinin altına indi ve elde ettiği kazançları büyük ölçüde sildi. Yılın son haftalarında 80-95 bin dolar aralığında dalgalanan Bitcoin, 31 Aralık'ta 88.495 dolardan kapanarak 2025'i yüzde 13 kayıpla tamamladı.
2026'DA BİTCOİN'İ NELER BEKLİYOR?
ABD merkezli Citigroup, Aralık sonunda yayımladığı analizde Bitcoin'in önümüzdeki 12 ayda 143 bin dolara çıkabileceğini öngördü. Olumsuz senaryoda ise küresel resesyon riski nedeniyle fiyatın 78 bin 500 dolara gerileyebileceği belirtildi. İyimser tabloda, artan yatırımcı ilgisiyle Bitcoin'in 189 bin dolara ulaşabileceği değerlendirildi.
JPMorgan analistleri, Bitcoin'in altınla paralel hareket edeceği varsayımıyla fiyatın yaklaşık 170 bin dolara çıkabileceğini söyledi. Önde gelen kripto yatırım fonu Dragonfly'ın ortağı Haseeb Qureshi ise 2026'da Bitcoin'in 150 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.