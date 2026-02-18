Kripto paralarda ’Aşırı Korku’ seviyesi! Bitcoin için BofA ve Morgan Stanley’den kritik rapor

Küresel riskten kaçış eğiliminin etkisiyle kripto varlıklarda düşüş devam ediyor. Bitcoin, 120 bin dolar seviyesinden 67 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Volatilite düşse de kritik 70 dolar seviyesinin altında fiyatlanmaya devam eden Bitcoin için Dünyanın en büyük yatırım bankaları Bank of America ve Morgan Stanley'den ortak rapor geldi.

KORKU ENDESİ 13 PUANA GERİLEDİ

Kripto para piyasasında duyarlılığı gösteren Korku ve Açgözlülük Endeksi (Crypto Fear & Greed Index) "aşırı korku" seviyelerinde seyrediyor. Endeks 13 puana kadar gerileyerek "Aşırı Korku" (Extreme Fear) sinyali vermeye başladı.

BİTCOİN'DE 69 BİN DOLAR SINIRI

Bank of America ve Morgan Stanley, analistleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için teknik ve psikolojik sınırları belirledi.

Morgan Stanley stratejistlerine göre, Bitcoin'in 69 bin dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi, sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda kurumsal güvenin tescili olacak. Raporda, bu seviyenin aşılması durumunda büyük fonların portföylerindeki kripto ağırlığını artıracağı vurgulanıyor.

Bank of America ise Ethereum'a dikkat çekti. ETH'nin son dönemdeki konsolidasyon sürecini değerlendiren banka analistleri, fiyatın 2600 dolar üzerine atması durumunda merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde büyük bir canlanma yaşanacağını öngörüyor.