Kripto piyasasında artık hiçbir şey gizli kalmayacak! Parasını yatıranlar her gün tek tek açıklanacak

MKK: KRİPTO PİYASASI MKK GÜVENCESİYLE TAKİP EDİLECEK

MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, KVMKS sayesinde merkezi bir kayıt sistemine tabi olmayan kripto varlıklara ilişkin bilgilerin geçen yıldan bu yana kayıt altına alındığını belirtti.

Arıkan, "MKK olarak Veri Depolama Kuruluşu rolümüzle üstlendiğimiz sorumluluk ve gözettiğimiz kamu yararı doğrultusunda söz konusu verileri şeffaflık ilkesi çerçevesinde tüm piyasa katılımcılarının erişimine sunmaya başladık. Böylece çokça merak edilen kripto piyasalardaki gelişmelerin MKK güvencesiyle takip edilmesini sağlayacağız." dedi.