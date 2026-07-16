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Giriş Tarihi: 16.07.2026 15:19 Son Güncelleme: 16.07.2026 15:21

Kripto piyasasında artık hiçbir şey gizli kalmayacak! Parasını yatıranlar her gün tek tek açıklanacak

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) kapsamında Türkiye'deki kripto para piyasasında şeffaflık dönemini başlattı. Kripto para piyasasına ilişkin veriler günlük olarak yayımlamaya başlarken, Türkiye'de yatırımcı sayısı ilk kez açıklandı.

AA Ekonomi
Kripto piyasasında artık hiçbir şey gizli kalmayacak! Parasını yatıranlar her gün tek tek açıklanacak
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Türkiye'deki kripto varlık piyasasında şeffaflığı artıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcılarından (KVHS) alınan veriler, MKK'nin internet sitesindeki "MKK Piyasa Verileri" ekranında günlük olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Yeni uygulamayla birlikte kripto varlık platformlarında tutulan işlem, bakiye, portföy ve yatırımcı verileri MKK güvencesiyle kayıt altına alınırken, bu verilere ilişkin detaylı analiz ve raporlama yapılabilecek altyapı da devreye alındı.

KRİPTO PİYASASI VERİLERİ HER GÜN GÜNCELLENECEK

MKK, KVMKS üzerinden elde edilen piyasa verilerini her gün piyasa kapanışının ardından güncelleyerek yatırımcıların erişimine sunacak.

İlerleyen dönemde ise MKK Veri Analiz Platformu (VAP) üzerinden çok daha ayrıntılı kripto piyasa verilerinin paylaşılması planlanıyor.

MKK: KRİPTO PİYASASI MKK GÜVENCESİYLE TAKİP EDİLECEK

MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, KVMKS sayesinde merkezi bir kayıt sistemine tabi olmayan kripto varlıklara ilişkin bilgilerin geçen yıldan bu yana kayıt altına alındığını belirtti.

Arıkan, "MKK olarak Veri Depolama Kuruluşu rolümüzle üstlendiğimiz sorumluluk ve gözettiğimiz kamu yararı doğrultusunda söz konusu verileri şeffaflık ilkesi çerçevesinde tüm piyasa katılımcılarının erişimine sunmaya başladık. Böylece çokça merak edilen kripto piyasalardaki gelişmelerin MKK güvencesiyle takip edilmesini sağlayacağız." dedi.

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5,6 MİLYON YATIRIMCI İŞLEM YAPTI

MKK verilerine göre, 15 Temmuz itibarıyla 53 kripto varlık hizmet sağlayıcısı üyelik sürecini tamamladı.

KVMKS'ye bildirilen verilere göre:

  • Platformlarda bugüne kadar işlem yapan yatırımcı sayısı yaklaşık 5,6 milyon oldu.
  • İlk kez MKK'den sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 797 bin 696 olarak kaydedildi.
  • Daha önce MKK'de kayıtlı yatırımcı sayısı ise yaklaşık 4,8 milyon seviyesinde gerçekleşti.

3,2 MİLYON YATIRIMCININ KRİPTO BAKİYESİ BULUNUYOR

Platformlardan aktarılan verilere göre, kripto varlıklara yatırım yapanların yaklaşık 3,2 milyonu halen bakiyeli yatırımcı konumunda bulunuyor.

Yatırımcı hesaplarında yaklaşık 1.500 farklı kripto varlık yer alırken, bunların güncel piyasa değeri 140 milyar 760 milyon lira olarak hesaplandı.

MKK, bu verilerin her gün piyasa kapanışının ardından otomatik olarak güncelleneceğini ve yatırımcılarla paylaşılacağını bildirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KRİPTO PARA

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Kripto piyasasında artık hiçbir şey gizli kalmayacak! Parasını yatıranlar her gün tek tek açıklanacak
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