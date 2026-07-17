Kripto varlık yatırımcısı 3.2 milyonu buldu

MERKEZİ Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) hizmetiyle Türkiye'deki kripto varlık piyasasına ilişkin kayıt altına aldığı temel verileri internet sitesi üzerinden yayımlamaya başladı. Kripto varlıklara ilişkin göstergeler, kurumsal internet sitesindeki "MKK Piyasa Verileri" ekranında günlük olarak güncellenerek kamuoyu ile paylaşılacak.

DEĞERİ 140.7 MİLYAR TL

Yeni sistemle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sistemlerinde tutulan işlem ve bakiye bilgileri ile portföy ve yatırımcı verileri MKK güvencesiyle kayıt altına alınırken, söz konusu verilere ilişkin detaylı analiz ve raporlama yapılmasına imkan sağlayan kapsamlı bir altyapı da devreye alınmış oldu. İlerleyen dönemde MKK'nin Veri Analiz Platformu (VAP) üzerinde KVMKS'de yer alan verilerin daha detaylı paylaşılması da planlanıyor. MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, "Söz konusu verileri şeffaflık ilkesi çerçevesinde tüm piyasa katılımcılarının erişimine sunmaya başladık. Böylece çokça merak edilen kripto piyasalardaki gelişmelerin MKK güvencesiyle takip edilmesini sağlayacağız. Platformlardan edinilen verilere göre kripto varlıklara yatırım yapmış tüm yatırımcıların yaklaşık 3.2 milyonu bugün bakiyeli yatırımcıdır. Bakiyelerde yaklaşık 1.500 farklı kripto varlık bulunu" dedi.