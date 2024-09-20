Kriptoda getiri vaatli promosyon kampanyası yasak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hem halka arzlar hem de kripto para piyasası ile ilgili ilke kararları aldı. Kripto yatırımcısını korumak amacıyla getirilen kurallara göre, müşterilerine belirli bir getiri garantisi sunan, bir veya birden fazla kripto varlığa yatırım yapmaya teşvik eden ya da platforma müşteri kazandıran kişilere herhangi bir menfaat ya da avantaj sağlayan promosyon kampanyaları düzenlenemeyecek. Bu kampanyalar, karar tarihinden itibaren yatırımcı mağduriyetine yol açmayacak şekilde 15 günde sonlandırılacak.Müşterilere ait nakit ve kripto varlıkların platformların mal varlığından ayrı tutulması zorunlu hale getirildi. Bankalarda müşteriler adına açılan hesaplar, ilgili platform müşterilerine ait olduğunu belirtecek şekilde tanımlanacak. Müşterilerin emirleri yalnızca platformların internet siteleri, mobil uygulamaları ya da kayıtlı telefonları üzerinden alınabilecek. NFT'ler ve sanal oyunlarda kullanılan kripto varlıklar, SPK'nın denetim ve gözetimi dışında tutuldu. Platformların tanıtım, reklam ve duyuruları objektif olması gerektiği vurgulandı. Platformlar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile gerekli teknik altyapıyı sağlayarak veri transferine yönelik entegrasyon yapacak.SPK, payların ilk halka arzında uygulanacak satış yöntemleri ve dağıtım esaslarına ilişkin yeni bir ilke kararı yayımladı. Piyasa değeri 750 milyon TL'yi aşan halka arzlarda ise borsa dışında talep toplama yöntemi kullanılabilecek. Yüksek talepte bulunacak yatırımcı için halka arz tutarının yüzde 10'una kadar tahsisat yapılabilecek. Oransal dağıtım yönteminin kullanılması durumunda, talepte bulunulan tutarın tamamı kadar nakit ve/veya yüzde 120'si oranında BİST30 endeksinde yer alan pay teminatı gösterilmesi gerekecek