Kritik teknolojide yerli kapasite hamlesi

2027-2029 Orta Vadeli Program'da sanayi ve teknoloji için üç yıllık yol haritası çizilirken OSB ve KSS'leri kapsayan sanayi altyapısına yüzde 54 ilave kaynak ayrılması öngörüldü. 2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP), üretimden ihracata, Ar- Ge'den dijital dönüşüme kadar sanayinin dönüşümüne ilişkin öncelikleri ortaya koydu. Programın merkezine yüksek katma değerli üretim, teknolojik dönüşüm, Ar-Ge ve yenilik ile stratejik alanlarda yerli kapasitenin güçlendirilmesi yerleştirildi.

ARZ GÜVENLİĞİ

OVP'nin teknoloji cephesindeki en net mesajı yerli kapasite oldu. Ekonomik güvenlik ve dayanıklılık başlığı altında savunma sanayii, sağlık endüstrileri ve diğer stratejik sektörler için kritik teknolojilerin yerli kapasitesinin geliştirilmesi hedeflendi. Programda enerji, su ve doğal kaynaklarda arz güvenliğinin güçlendirilmesiyle birlikte "savunma sanayii, sağlık endüstrileri ve diğer stratejik sektörlerde kritik teknolojilerin yerli kapasitesinin geliştirilmesi" doğrudan politika hedefi olarak yer aldı.

KATMA DEĞER BASKISI

Yeni dönemde sanayinin büyümesi kadar nasıl büyüdüğü de belirleyici olacak. OVP'de "Sanayide Yüksek Katma Değerli Dönüşümün Desteklenmesi" öncelikli reform alanları arasında yer aldı. Bunun yanında imalat sanayiinin üretim ve ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi. Yeşil ve dijital dönüşüm ile Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi de aynı çerçevede sıralandı.