Küçükbaş 2.500 TL büyükbaş 30 bin TL

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Bu yıl canlı büyükbaş kilogram fiyatı 75 TL'den, küçükbaşın kilogram fiyatı ise 80 TL'den başlayacak. Kemikli karkas et fiyatı ise 150 TL'yi bulacak. Bu durumda kurbanlık küçükbaşın fiyatı 2.500 ila 4.500 TL arasında seyrederken, büyükbaş fiyatı da 30 bin liradan başlayıp 50 bine kadar çıkacak. Bayrama iki hafta kala yollara çıkacak olan kurbanlıklar kurulacak pazarlarda görücüye çıkacak. Kurbanda ortalama 850 bin büyükbaş, 2.5 milyon adet de küçükbaş hayvanın satıldığını anlatan sektör temsilcileri, "Ancak son iki yıldır pandemi nedeniyle bu sayılarda yüzde 10-20 düşüş olmuştu. Bu yıl da alım gücü zayıfladığı için düşüş yaşanabilir. O nedenle bütün besicilerin gözü verilecek bayram ikramiyelerinde. Eğer bayram ikramiyeleri 1.100 TL'den 2.500 liraya çıkarsa besici de vatandaş da bayram eder" diyor.Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre iki kat arttığını söyledi. Yücesan, "Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları besi yerinde 2.500 TL'den başlıyor. Ancak bu fiyat perakende de yani pazar yerinde 3.000 TL'yi görür. Kesimlik büyükbaş ise ortalama 30 bin TL'den başlayacak. Yani vatandaş hisse başına ortalama 4.500 ila 5.500 TL arasında ödeme yapacak" dedi.Bu yıl artan yakıt maliyetleri nedeniyle nakliye ücretlerinin çok yükseldiğini aktaran Yücesan, "Geçen yıl Kars'tan İstanbul'a 8 bin liraya taşıyan kamyon bu yıl 20-25 bin TL istiyor. Büyükşehirlerde çadır kiraları çok arttı. Geçen yıl 5 bin TL'ye kiralanan çadır için bu yıl 10 bin TL'nin üzerinde fiyat istiyorlar" diye konuştu. Perakende satışta nakliye ve kira maliyetlerinin ekleneceğini aktaran Yücesan, "Örneğin Van'da 2.500 TL'den satılan küçükbaş hayvan İstanbul'da ortalama 3.000-3.500 liradan başlar. Alım gücü de düştü o nedenle satışlarda minimum yüzde 20 düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.TÜRKİYEKırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, besicilerinin bir bölümünün sadece kurbanlık için çalıştığını belirterek, "Bir yıl hayvana bakar, besler. Sadece kurbanda sattığıyla bir yıl geçinir. O nedenle bu bayram onlar için çok önemli" dedi. Bu yıl besi maliyetlerinin de arttığına dikkat çeken Tunç, "Besicilerimizin gözü kulağı bayram ikramiyelerinde. Çünkü bu ikramiyeler ilk verildiğinde satışları inanılmaz canlandı. O dönem verilen 1.000 TL ile bir kurbanlık alınabiliyordu. Ancak son dönemde ikramiyeler geride kaldı. Eğer ikramiye ücretleri 2.500 TL'ye çıkarsa hem vatandaşlarımız daha rahat kurbanlık alır hem de besicimiz bayram eder. Emekçimiz devletten müjde bekliyor" diye konuştu.