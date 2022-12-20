Küçükbaş hayvan yetiştiricileri 2023’te küçük aile işletmelerine desteklerin artmasını bekliyor

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2022 yılındaki gelişmelere ve 2023 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Küçükbaş hayvancılıkta girdi maliyetlerinin bu yıl arttığını ifade eden Çelik, "Yetiştiricinin kazanmadığı ama aracı ve tedarikçilerin kazandığı günlerden geçiyoruz. Zincir marketler sürekli etiket değiştirerek fiyatları artırmaktadır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın marketlerin Fiyat İstikrarı Komitesi marifetiyle sıkı bir şekilde denetleneceği şeklindeki açıklaması ve enflasyonun düşürüleceği yönündeki mesajı, hem yetiştiricilerimiz hem de tüketicilerimiz adına memnuniyet vericidir." diye konuştu.

Küçükbaş hayvancılıkta olumlu gelişmelerin de yaşandığına işaret eden Çelik, bu yılın ilk yarısında büyükbaş hayvan sayısında azalış olduğunu, küçükbaş hayvan sayısının ise arttığını söyledi. Çelik, küçükbaş hayvan sayısının 58,4 milyona ulaştığını bildirdi.

Toplam kırmızı et üretiminde küçükbaş hayvan oranının yüzde 25 olduğu bilgisini veren Çelik, koyun ve keçi sütü üretiminde de yüzde 10 civarında artış kaydedildiğini dile getirdi. Çelik, "Ayrıca bu yıl Kurban Bayramı'nda 3 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban eden vatandaşlarımızın geçmiş yıllarda olduğu gibi küçükbaşı tercih etmeleri sektörümüz açısından memnuniyet verici olmuştur." ifadesini kullandı.

HAYVAN BAŞINA 50 LİRA HİBE YEM DESTEĞİ TALEBİ

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "nüfus başına bir küçükbaş hedefi"nin tutturabilmesi için anaç koyun keçi desteklerinin enflasyona kurban edilmeden belirlenmesinin son derece önemli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"2023 yılı tarımsal destekleme kararnamesinin yılın başlarında, en geç şubat ayında yayınlanmasını Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, hükümetimizden bekliyoruz. Kararname yılbaşında yayımlanırsa, yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz, üreticilerimiz ona göre yatırım ve üretim planlamalarını yapacak ve verilen desteklerin yerine ulaşması sağlanacaktır. Bir diğer beklentimiz de hayli zor geçen kış şartları göz önüne alınarak bir defaya mahsus olmak üzere yetiştiricilerin kayıtlı tüm hayvanlarını kapsayacak şekilde hayvan başına 50 lira hibe yem desteği verilmesidir. Ayrıca yetiştiricilerimizin hesabına doğrudan yatırılan anaç koyun keçi destekleme tutarlarının en geç nisanda ödenmesi yetiştiricilerimiz için en büyük müjdelerden biri olacaktır."

Yem fabrikalarının maliyet ve satış fiyatlarının sıkı bir şekilde denetim altına alınması gerektiğini vurgulayan Çelik, küçükbaşta kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliği için Et ve Süt Kurumu tarafından karkas alım fiyatlarının yetiştirici maliyetleri göz önüne alınarak artırılması gerektiğini söyledi.

"KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ DAHA FAZLA DESTEKLENMELİ"

Çelik, tarımın can damarı olan bütün küçük aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Verilecek destek, gıdanın en etkili silah olduğu günümüzde 85 milyonluk nüfusumuzun gıda güvencesini sağlayacak olması bakımından son derece önem arz etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılı 'küçük aile işletmeciliği yılı' olarak ilan edilmeli. Gelecek yıl küçük aile işletmelerine gerekli desteklerin verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca 2023 yılı itibarıyla küçükbaş hayvancılığımızın en önemli meselelerinden çoban sorunu başta olmak üzere, mera ve ormanlık alanlarda küçükbaş otlatma gibi çeşitli sorunların çözüme kavuşturulması sektörümüz adına en önemli beklentilerimiz arasındadır. Sorunlarımızın çözüme kavuşmasıyla küçükbaş hayvan sayımız 2023 yılında artmaya devam edecektir."