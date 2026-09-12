Kullanmayan bin pişman! Fındıkta maliyetleri yüzde 70 azaltan yöntem ortaya çıktı

İŞÇİLİK MALİYETİNİ YÜZDE 70'E KADAR DÜŞÜRÜYOR

Bölgede incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık bahçelerinde hasat filesi kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını ifade etti.

Yılmaz, filenin fındık üretimindeki en önemli maliyet unsurlarından biri olan işçiliği yüzde 70'lere varan oranlarda azaltabildiğini belirterek, yöntemin yalnızca maliyet açısından değil, ürün kalitesi ve randıman bakımından da avantaj sağladığını söyledi.

Yılmaz, "Hasat filesi yalnızca işçilik maliyetlerini düşürmekle kalmadığı gibi ürün kalitesi, randıman ve gelecek yılın verimi açısından da önemli avantajlar sağlıyor. Fındığın toprağa temas etmeden, tam hasat olumuna geldiğinde file üzerine dökülmesi, kalite ve randıman kayıplarının önüne geçiyor. Daldan yapılan hasatta fındık dalları gelecek yıllar için zarar görebilir. Ama fileli hasatta fındık kuruduktan sonra filenin üzerine düşüyor. Böylelikle daldan toplama yapılmasında da gerek kalmıyor." ifadelerini kullandı.