Kullanmayan bin pişman! Fındıkta maliyetleri yüzde 70 azaltan yöntem ortaya çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Tatarlı Mahallesi'nde üreticiler, file sererek yaptıkları hasatla daha az iş gücü kullanırken toplama süresini de önemli ölçüde kısaltıyor.
FINDIK HASADINDA İŞÇİLİK MALİYETİ AZALIYOR
Üretici Orhan Karacaer, 3 dönümlük fındık bahçesinde hasat filesi kullandığını belirterek, bu yöntem sayesinde daha az iş gücüyle daha kısa sürede hasat yaptıklarını söyledi.
Karacaer, "Hasat filesi sayesinde daha önce 10 gün süren fındık toplama işlemini zaman olarak kısattık. 3 dönümlük bahçenin filelerini birkaç kişiyle kısa sürede serip toplayabiliyoruz. Hasat filesi hem işçilik hem de maliyet açısından üreticiye önemli avantaj sağlıyor." dedi.
İŞÇİLİK MALİYETİNİ YÜZDE 70'E KADAR DÜŞÜRÜYOR
Bölgede incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık bahçelerinde hasat filesi kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını ifade etti.
Yılmaz, filenin fındık üretimindeki en önemli maliyet unsurlarından biri olan işçiliği yüzde 70'lere varan oranlarda azaltabildiğini belirterek, yöntemin yalnızca maliyet açısından değil, ürün kalitesi ve randıman bakımından da avantaj sağladığını söyledi.
Yılmaz, "Hasat filesi yalnızca işçilik maliyetlerini düşürmekle kalmadığı gibi ürün kalitesi, randıman ve gelecek yılın verimi açısından da önemli avantajlar sağlıyor. Fındığın toprağa temas etmeden, tam hasat olumuna geldiğinde file üzerine dökülmesi, kalite ve randıman kayıplarının önüne geçiyor. Daldan yapılan hasatta fındık dalları gelecek yıllar için zarar görebilir. Ama fileli hasatta fındık kuruduktan sonra filenin üzerine düşüyor. Böylelikle daldan toplama yapılmasında da gerek kalmıyor." ifadelerini kullandı.
HASAT FİLESİNE YÜZDE 70'E VARAN HİBE
Yılmaz, fındık hasat filesi almak isteyen üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 70'e varan hibe desteği sağlandığını belirtti.
Şu ana kadar yaklaşık 200 üreticinin fındık hasat filesi desteğinden yararlandığını aktaran Yılmaz, bu yıl başvurusu uygun değerlendirilen 95 üreticiye daha file desteği sağlanacağını bildirdi.
Böylece desteklerden yararlanan üretici sayısının yaklaşık 300'e çıkacağını ifade eden Yılmaz, fındık üretiminde maliyetlerin azaltılması ve üreticilerin gelirlerinin artırılması amacıyla hasat filesi kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.