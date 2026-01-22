Külliye GES Konya’da kuruluyor

iklim diplomasisinin merkezine yerleşen Türkiye'de yenilenebilir enerji atağı ile karbon nötr hedeflerine bir adım daha yaklaşılıyor. Bu hedef kapsamında bu yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin enerjisini yenilenebilir sistemlerden karşılamak üzere Konya'da 30 megavat gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulması kararlaştırıldı. 2026 yılı Kamu Yatırım Programı'nda Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin kendi enerji öz tüketimini karşılayabilmesi için Konya'da 815 milyon lira yatırımla 30 megavat gücünde GES kurulması kararlaştırıldı. Edinilen bilgiye göre kurulacak GES'in ihalesi düzenlenirken, santralin bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Santral tamamlandığında 25 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte olacak. Konya'da güneşten üretilecek elektrik ulusal sisteme verilirken, Külliye ise sistem üzerinden elektrik çekerek mahsuplaşacak. Ayrıca elde edilen fazla elektrik sistemde bırakılarak ulusal sisteme katkı sunulacak.

AVRUPA'DA 5'İNCİ SIRADAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenebilir enerji çalışmalarına ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için, yenilenebilir enerjinin, en önemli sac ayaklarından birini oluşturduğunu söylemişti. Erdoğan, Türkiye'nin hâlihazırda yenilenebilir kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sırada yer aldığına dikkat çekmişti.