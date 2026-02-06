Külliye’de Türkiye-AB hattında kritik görüşme! Tam üyelik, gümrük birliği ve vize serbestisi masada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ELE ALINDI
Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik niteliğinin, güvenilir ve adil bir genişleme politikasının öneminin ve ilişkilerde somut ilerleme ihtiyacının ele alındığını belirtti.
TAM ÜYELİK, GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE SERBESTİSİ MASADA
Türkiye-AB ilişkilerinin temel başlıklarına da dikkat çeken Cevdet Yılmaz, sürecin dar alanlara hapsedilemeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"AB'ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması konularında atılacak somut adımlar; dar başlıklara sıkıştırılamayacak kadar önemli olan Türkiye-AB ilişkileri açısından hayati öneme sahiptir."
"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE-AB PERSPEKTİFİ MÜMKÜN"
Açıklamasında karşılıklı çıkar ve ortak sorumluluk anlayışına vurgu yapan Yılmaz, ilişkilerin hangi zeminde ilerlemesi gerektiğini de şu sözlerle ifade etti:
"Karşılıklı çıkar ve ortak sorumluluk anlayışıyla, eşitlik, liyakat ve kapsayıcılık temelinde ilerleyen güçlü bir Türkiye-AB perspektifinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Yapıcı diyalog ve iş birliği için Sayın Kos ve heyetine teşekkür ediyorum."
