Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türk turizmi gastronomi ile büyüyecek

Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılış konuşmasıyla başladı. Ülkemizin turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 56 milyar dolara ulaştığını belirten T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dünya turizminde ilk 5 içinde yer aldığını söyledi.

Gastronomi ile turizm arasında son yıllarda giderek güçlenen bağa dikkat çeken Ersoy, "Gastronomi dünyasının temsilcileri, turizm pazarının gerçek aktarımları arasında yer almakta, turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır" dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY "İSTANBUL, İZMİR VE BODRUM GASTROCİTY OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Zengin bir gastronomi kültürüne sahip olan ülkemizin, bu zenginliğinin uluslararası kuruluşlar tarafından da tescil edilmesinin önemine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu alanda 6 yılda tamamlanacak çalışmaların iki yılda tamamlanarak Michelin Rehberi'nde yer alındığını belirtti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy sözlerini şöyle devam etti: "Mutfak zenginliğimizin ve yaratıcı rehberliğimizin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından tescillenmesiyle, gastronomi turizminde ortaya koyduğumuz iddia daha da ileri bir boyuta taşınmış oldu. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri ile İstanbul, İzmir, Bodrum gibi destinasyonlarımız birer gastrocity olarak öne çıkmaktadır."

Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, ülkemizin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'de gastronomi sektörünün gelişimi ve yenilikçi fikirlerini herkese yaymak için bir aradayız. Bu zengin mutfak kültürü sadece yemekle değil aynı zamanda kültürel zenginlik açısından da son derece özel bir yere sahiptir. Bugün burada bu zengin kültürün dünyaya olan katkılarını konuşacağız. Gastronomi aynı zamanda doğal kaynakların verimli kullanımı ve turizmin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Anadolu'nun yemek ve lezzet kültürüne değinerek, "Buraya gelen her davetli bizim için çok kıymetli. Bugün T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turkuaz Medya desteğiyle yapılan bu organizasyonun çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Buraya gelen misafirlerimiz dünyanın çeşitli yerlerinden gelerek ülkemizin gastronomi turizmine büyük katkıda bulunuyor. Burada dikkat edilmesi gereken temel konu misafirlerimizin çoğu Anadolu'yla bağlantılı olması. Burası sadece fine dining şeflerinin olduğu bir yer değil aynı zamanda global olarak da kültürümüzü yaydığımız bir konumda bulunuyor" dedi.