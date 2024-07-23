Kültürel tanıtımda da ön planda olacağız

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, gelecek 10 yılda dünya genelinde en fazla yere uçan hava yolu şirketi olma hedefinin yanı sıra kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleriyle de ön planda olacaklarını bildirdi. Bolat, İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bolat, şirketin gelecekteki operasyonel hedefleri ve kültürel projelerine ilişkin konuşmasında, THY'nin sanat ve kültürü dünyayla buluşturma misyonunu sürdürdüğünü ve Refik Anadol'la gerçekleştirdiği yeni projenin 4 farklı kıtadan insanları bir araya getirerek, onların duygularını dijital sanat eserine dönüştürdüğünü kaydetti. Bolat, bu projenin, dünyaca ünlü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından da akademik makale olarak değerlendirildiğine işaret etti. Bolat, "Dünya genelinde en çok yere uçan hava yolu olma hedefinin yanı sıra kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleriyle de ön planda olacağız" dedi.10 yıl içinde THY'nin filosunu 810 uçağa çıkarmayı planladıklarını anlatan Bolat, THY'nin son 20 yılda kaydettiği büyümeye dikkati çekti. Bolat, "20 yıl önce THY, Avrupa Hava Yolları Birliği içerisinde 10'uncu sıradaydı. Bugün birinciyiz. Bu büyüklüğe ulaşırken Alitalya gibi bir zamanlar üstümüzde olan rakiplerimiz battı. THY ise istikrarlı şekilde büyümeye devam etti" ifadelerini kullandı. THY'nin büyüme potansiyelinin, ilerleyen yıllarda şirketi United Airlines'ın ardından dünyanın ikinci büyük hava yolu yapacağı değerlendirmesinde bulunan Bolat, THY'nin gelecek 10 yıldaki stratejik planlarını içeren yeni bir kitabın da hazırlandığını belirterek, "Bu kitapta, iştiraklerimizin büyümeye nasıl katkı sağlayacağını ve THY'nin gelecek on yıldaki ülke ekonomisine katkısını anlatıyoruz" şeklinde konuştu.Şirketin dijitalleşme konusundaki hedeflerine vurgu yapan Bolat, 10 yılda dijital alanda dünyanın ilk üç büyük hava yolu arasında yer almayı planladıklarını belirtti. Bolat, THY'nin son iki yılda teknoloji şirketleri aracılığıyla geliştirdiği uygulamalarına da dikkat çekerek, THY'nin web sitesi ve mobil sistemlerinin belirli bir olgunluğa ulaştığını ve bu alandaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydetti., İngiltere'de düzenlenen havacılık fuarında yeni ve son teknoloji "Business Class" koltuk süitini tanıttı. THY'den yapılan açıklamaya göre, "Crystal Business Class Suiti" adlı koltuk seti, şirketin filosundaki uçaklarda ayarlanabilir kapıya sahip ilk koltuklar olma özelliğini taşıyor. Yeni koltuklar, tüm misafirlere doğrudan koridor erişimi, orta koltuklar için ayarlanabilir mahremiyet paneli, 23 inç koltuk genişliği ve geniş bir ayak dinlendirme alanı ile konforlu bir deneyim sunmasının yanı sıra, tüm kenar süitlerde pencereye doğrudan erişim sunuyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Yeni Crystal Business Class süitimiz, uzun mesafe lüks seyahatimiz için yeni bir sayfa açacak ve geniş global ağımızda yeni bir konfor ve mahremiyet seviyesi ile havayolumuzu geleceğe taşıyacak" dedi.