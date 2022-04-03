Kur korumalı mevduat 600 milyarı geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki açıklamasının ardından hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilgi hız kesmeden sürüyor. 23 Aralık'ta uygulamaya geçilen ve ilk ödemeleri yapılan kur korumalı mevduatın büyüklüğü 18-25 Mart haftasında 29.3 milyar TL artarak 610.4 milyar liraya ulaştı.KKM'de 3 günlük artış ise 20 milyar lira oldu. KKM'nin etkisiyle TL mevduat hacmi 22 Aralık'tan bu yana toplamda 730 milyar lira artarak 2 trilyon 563 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde döviz hesaplarının büyüklüğü ise yaklaşık 23 milyar dolar azalarak 238.8 milyar dolara indi. Şirketlere ait döviz hesapları 97.9 milyar dolardan 82.2 milyara dolara inerken, bireysel döviz hesapları ise 163.7 milyar dolardan 156.6 milyar dolara geriledi.Kur Korumalı Mevduat uygulaması, kur atağını bertaraf ederken, ekonomiye güveni de perçinledi. Uygulamanın devreye alınmasının üzerinden 3 ay geçerken, dövizde artış beklentisinin kırılması TL varlıklara ilgiyi artırdı. Finansal istikrarın sağlanması TL mevduatı tarihi zirveye taşırken, ticari kredi faizleri geriledi. Dolarizyonun beli kırılırken, Türkiye'nin risk primi de düştü. Yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azaldı. Türk lirası mevduatın ortalama vadesinin iki katına yükselmesi bankacılık sektörünün kredimevduat vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağladı.