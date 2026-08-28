Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kur korumalı mevduat sıfırlandı
Giriş Tarihi: 28.08.2026

Kur korumalı mevduat sıfırlandı

Kur korumalı mevduat sıfırlandı
  • ABONE OL
Döviz kurundaki hızlı artışları durdurmak amacıyla 20 Aralık 2021 gecesi ilan edilen ve Ağustos 2023'te rekor seviyeye ulaşan kur korumalı mevduat (KKM) sıfırlandı. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü Ağustos 2023'te TL bazında 3.4 trilyon lirayı, dolar bazında ise 143.1 milyar doları aşarak rekor kırmıştı. Yeni ekonomi yönetiminin sıfırlamayı hedeflediği KKM'de Ocak 2024'te yeni hesap açılışları ve yenilemeler kademeli olarak kısıtlanmaya başlandı. Ocak 2025'te tüzel kişilere sağlanan kur desteği tamamen kaldırılırken, 23 Ağustos 2025'te YUVAM hariç KKM hesap açma ve yenileme işlemleri tamamen durdurularak uygulama sonlandırıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kur korumalı mevduat sıfırlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA