Kur korumalı mevduat sıfırlandı

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Döviz kurundaki hızlı artışları durdurmak amacıyla 20 Aralık 2021 gecesi ilan edilen ve Ağustos 2023'te rekor seviyeye ulaşan kur korumalı mevduat (KKM) sıfırlandı. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü Ağustos 2023'te TL bazında 3.4 trilyon lirayı, dolar bazında ise 143.1 milyar doları aşarak rekor kırmıştı. Yeni ekonomi yönetiminin sıfırlamayı hedeflediği KKM'de Ocak 2024'te yeni hesap açılışları ve yenilemeler kademeli olarak kısıtlanmaya başlandı. Ocak 2025'te tüzel kişilere sağlanan kur desteği tamamen kaldırılırken, 23 Ağustos 2025'te YUVAM hariç KKM hesap açma ve yenileme işlemleri tamamen durdurularak uygulama sonlandırıldı.