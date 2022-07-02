Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kurban Bayramı’nda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bakan Karaismailoğlu açıkladı!
Giriş Tarihi: 2.7.2022 18:26 Son Güncelleme: 2.7.2022 18:36

Kurban Bayramı’nda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bakan Karaismailoğlu açıkladı!

Kurban Bayramı’nda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bakan Karaismailoğlu açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Buna göre tatilde birçok otoyol ve köprü ücretsiz olacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde de ücretsiz olan yolların bu bayramda da devam edeceğini duyurdu. Peki, bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? İşte detaylar!

Kurban Bayramı hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması ile belli oldu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde de ücretsiz olan yolların bu bayramda da devam edeceğini duyurdu. Böylece uzun sürecek tatilde vatandaşlar memleketlerine ya da tatil beldelerine giderken yolları ücretsiz kullanacak. İşte Kurban Bayramında ücretsiz olacak köprüler ve otoyollar!

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.

Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9-12 Temmuz arasında ücretsiz olacak.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE YÖNELİK ELEŞTRİLERE YANIT VERDİ

Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı’nda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bakan Karaismailoğlu açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA