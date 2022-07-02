Kurban Bayramı’nda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bakan Karaismailoğlu açıkladı!

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.

Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9-12 Temmuz arasında ücretsiz olacak.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.