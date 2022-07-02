Kurban Bayramı’nda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bakan Karaismailoğlu açıkladı!

Kurban Bayramı hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması ile belli oldu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde de ücretsiz olan yolların bu bayramda da devam edeceğini duyurdu. Böylece uzun sürecek tatilde vatandaşlar memleketlerine ya da tatil beldelerine giderken yolları ücretsiz kullanacak. İşte Kurban Bayramında ücretsiz olacak köprüler ve otoyollar!
KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.
Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9-12 Temmuz arasında ücretsiz olacak.
Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE YÖNELİK ELEŞTRİLERE YANIT VERDİ
Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.