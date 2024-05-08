Kurda risk görmüyoruz yabancı para kredi veriyoruz

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bu yıl eylülden itibaren bankacılıkta dengelenme sürecinin başlayacağını öngördüklerini belirterek, "Mevduat faiz ve kredilerde daha dengeli bir yapıya doğru sistem oturacak" dedi. "81 İlde 81 Orman" projesinin İş Kuleleri'nde gerçekleştirilen açılış toplantısında konuşan Aran, "Geçen sene mayıs seçimlerinden sonra haziran ve temmuz ayındaki o yüksek enflasyonun içinde bulunduğu yıllık enflasyon dilimindeyiz ve ancak bu dönemi 3 Haziran'daki enflasyonu gördükten sonra geride bırakacağımızı ve dengenin ondan sonra oluşmaya başlayacağını düşünüyorum. Enflasyonla mücadelede başarılı olmak önemli, yıl sonunda yüzde 42 hedefi tutturulabilir" dedi. Aran, Türkiye'nin haziran ayı itibarıyla gri listeden çıkış sürecinin başlayacağını düşündüğünü belirterek, "Zaten CDS'lerdeki düşüş aynı zamanda para girişi de bunu gösterir nitelikte" mesajı verdi.Kredi büyümesinin bu yıl tarihi düşük seviyede çıkabileceğini dile getiren Aran, "TL'deki sıkışıklığı yabancı para kredi ile aşabiliyoruz. Kurda risk görmediğimiz için, yabancı para kredi verebiliyoruz" diye konuştu. Bu senenin ana ürününün yabancı para kredileri ve değişken faizli yabancı para kredileri olacağına inandığını dile getiren Aran, "Çünkü TL'deki sıkışıklığı böyle aşabiliyoruz. Amerika'da ve Avrupa'da faiz indirimi beklendiği için ve uzun vadeli yatırımlar da aslında tarihsel olarak hep yabancı parayla yapıldığı için. Bizim yabancı para kredi veremiyor olmamızın nedeni kura güvenemiyor olmamızdı. Yani kur riskini taşıyamıyordu bilançolarımız. Öz kaynağımız, sermayemiz TL ve verdiğimiz kredi yabancı para olduğunda ve bir kur atağı yediğimizde sermaye yeterliliğimizi zora sokuyorduk" dedi. Turizm ve ihracatta daha az kârlı dönem yaşanacağını dile getiren Aran, bankacılıkta tarihsel olarak kâr anlamında en sıkıntılı dönemin yaşandığına dikkat çekti. Aran, "Bankalar sermaye yönetiminde zorluk çekmeyecektir" şeklinde konuştu.TÜRKIYE İş Bankası'nın 100. yılına özel olarak 2008- 2017 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "81 İlde 81 Orman" Projesi yeniden hayata geçiyor. Ülkemizdeki ormanlık alanları çoğaltarak doğayı korumak ve toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla başlatılan bu projede, 81 ilde 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturulacak. İş Bankası Genel Müdürü Aran, TEMA Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü ile bir yolculuğa çıktıklarına, bunun aslında yeni bir yolculuk olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu: "2008-2017 yılları arasında 1.500 hektar alana 2.2 milyonun üzerinde fidan dikmiştik. Ne mutlu bize, bu fidanların yüzde 84 oranında ormana dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi de yeniden hayata geçirdiğimiz ve 2.2 milyon fidan dikmeyi planladığımız projeyle karşınızdayız. Samsun ve Erzincan'dan başlayacağız, sırasıyla 81 ilimize ulaşacağız. Her ilimizde bölge halkıyla, çalışan ve emeklilerimizle, çocuklarımızla şölen havasında bu dikimi yapacağız. 5 yıl içinde tekrar ülkemize orman alanları kazandıracağız." dedi. İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, iklim değişikliğiyle mücadele açısından dikilen her bir fidanın Türkiye hatta dünya için çok önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.