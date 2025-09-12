Küresel arenada ilk beşe girdi

Turkcell, insan odaklı kurum kültürüyle global çapta bir başarıya imza attı. Şirket, TIME dergisinin araştırma şirketi Statista ile 50 ülkede 200 bin kişiyle görüşerek hazırladığı "Dünyanın En İyi Şirketleri 2025" listesine girmeye hak kazandı. Turkcell, 50 ülkeyi kapsayan ve çalışan memnuniyeti, gelir artışı ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) verilerine göre hazırlanan 1000 şirketlik listede, Türkiye'de ilk 3'te yer alırken, telekomünikasyon sektöründe birinci oldu. Aynı zamanda, dünya telekom şirketleri sıralamasında da adını ilk 5'e yazdırdı. Turkcell, geçen yıl da Forbes tarafından, 50 ülkede 300 binden fazla çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde yer almıştı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, şirket olarak en değerli sermayelerinin çalışanları olduğuna inandıklarını belirterek, "İnsan odaklı, kapsayıcı ve yenilikçi bir anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu vizyonun böylesi prestijli organizasyonlar tarafından ödüllendirilmesi bizi hem çok sevindiriyor hem de motive ediyor. Çalışan memnuniyetinin yanı sıra sosyal fayda çalışmalarımızın da dikkate alındığı 'Dünyanın En İyi Şirketleri' listesinde ülkemizin en iyisi olmak bizim için büyük mutluluk" dedi.