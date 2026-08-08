Küresel gıda fiyatları 3.5 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), uluslararası gıda fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi temmuz verilerini açıkladı. Buna göre, küresel gıda fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0.6 artışla temmuzda 131.1 puana yükseldi. Küresel gıda fiyatları jeopolitik risklerin yol açtığı tedarik zinciri aksaklıkları ve artan sıcaklıklar nedeniyle son 3.5 yılın zirvesine çıktı. Tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışlar, et ve süt ürünleri fiyatlarındaki kısmi gerilemeyle dengelense de küresel gıda fiyatları temmuzda 131.1 puanla Ocak 2023'ten beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

MISIRDA BÜYÜK ARTIŞ

Tahıl Fiyat Endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 3.4 ve yıllık bazda yüzde 6.9 artışla 113.8 puan oldu. Küresel buğday fiyatları aylık bazda yüzde 5.8 ve yıllık bazda yüzde 9.9 yükseldi. Karadeniz'deki ihracat akışında kesintilerin sürmesi ve ihracat yapısına yönelik hasarlar nedeniyle artan arz endişeleri, fiyatlardaki yükselişi tetikledi. Küresel mısır fiyatları da ABD'nin bazı bölgelerinde görülen sıcak ve kurak hava koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuzda aylık bazda yüzde 3.6 arttı.