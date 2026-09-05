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Giriş Tarihi: 5.09.2026

Küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesinde

Küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesinde
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BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre küresel gıda emtia fiyatları, artan jeopolitik gerilimler ve olumsuz hava koşullarının tedarik endişelerini tırmandırmasıyla Ağustos ayında 2022 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Dünya genelinde gıda piyasaları, artan üretim maliyetlerinin yanı sıra arz sorunları, ticarette yaşanan sıkıntılar ve iklim koşullarından kaynaklanan risklerin etkisi altında kalmaya devam ediyor. FAO'nun endeksi aylık bazda yüzde 1.9 artarken, yıllık artış yüzde 2.5 oldu. Aynı dönemde küresel gıda enflasyonuyla Türkiye gıda enflasyonu arasındaki makas da 8 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesinde
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