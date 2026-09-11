Küresel petrol arzı azaldı

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) ağustos ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel petrol arzındaki düşüşte Suudi Arabistan'ın toplam petrol üretimindeki günlük yaklaşık 2 milyon 600 bin varillik gerileme belirleyici oldu.

Raporda, artan güvenlik riskleri nedeniyle Suudi Arabistan'ın batı kıyısından yapılan ihracatın ciddi şekilde kısıtlandığı ve ülkenin ham petrol arzının günlük 6 milyon varile gerileyerek 30 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine indiği belirtildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi ağustosta bir öncek aya göre günlük yaklaşık 1 milyon 840 bin varil azalarak 38 milyon 780 bin varile geriledi. Bu düşüşte Suudi Arabistan'daki üretim kaybının yanı sıra ABD'nin deniz ablukası nedeniyle İran petrol arzının kısıtlanması etkili oldu.

OPEC+ dışındaki ülkelerin üretimi ise günlük yaklaşık 240 bin varil artarak 61 milyon 320 bin varile yükseldi. Bu artışta ABD'nin petrol sıvıları ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretimindeki yükseliş öne çıktı.

Böylece küresel petrol arzı ağustosta önceki aya göre günlük 1 milyon 600 bin varil azalarak 100 milyon 100 bin varile düştü.

KÖRFEZ'DEKİ ÜRETİM GÜNLÜK 2 MİLYON VARİL AZALDI

Ağustosta Körfez'deki üreticilerin petrol arzı önceki aya göre günlük yaklaşık 2 milyon varil azalarak 21 milyon 900 bin varile düştü. Bu miktar, ABD/İsrail-İran Savaşı öncesindeki seviyenin günlük 10 milyon 100 bin varil altında kaldı.

IEA, Körfez'deki petrol üretiminin toparlanmasına ilişkin beklentisini 2027'ye ertelerken, bu yıl küresel petrol arzının önceki yıla göre günlük 5 milyon 700 bin varil azalışla yaklaşık 100 milyon 700 bin varil seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Gelecek yıl ise Körfez bölgesinde üretimin toparlanmasıyla küresel petrol arzının bu yıla kıyasla günlük yaklaşık 8 milyon varil artarak 108 milyon 700 bin varile yükselmesi öngörülüyor.

IEA, YILLIK TALEP TAHMİNİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

IEA, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanamaması, Körfez petrol ihracatındaki aksamaların sürmesi ve akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel petrol talebi tahminini geçen aya göre günlük 940 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 2 milyon 500 bin varil azalarak yaklaşık 102 milyon 400 bin varile gerilemesi bekleniyor.

Gelecek yıl ise küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 2 milyon 600 bin varil artarak 105 milyon varile ulaşacağı öngörülüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör