Küresel piyasalar tepetaklak

Küresel hisse senedi piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri için geç kaldığı algısı, Japon yenindeki hızlı yükseliş ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yaşanan satış baskısı kasırgaya dönüştü. ABD ekonomisiyle ilgili resesyon kaygıları endişelerin daha da artmasına neden olurken, Japonya'da da faiz artırımı sonrası Yen'deki hızlı yükseliş, borsalarda tarihi kayıplara neden oldu. Ekonomistler ABD'de gelecek bir yılda resesyon yaşanma ihtimalinin yüzde 15'ten 25'e yükseldiğine dikkat çekti.Kripto para piyasalarında da sert düşüşler dikkati çekerken, resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep güçlendi. ABD'de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.68'e gerileyerek 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü. Öte yandan ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi 41,82 ile 4 yılın zirvesine çıktı. Borsa İstanbul'da devre kesici iki kez çalışırken, gün içinde yüzde 7'lik kayıpla 9.733 puana inen endeks, günü 9.893 puandan tamamladı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün yüzde 12.40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Dolar yen paritesi 142.2 ile ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti. Analistler, Japon yeni borçlanması ile yüksek getirili varlıklara yapılan yatırımların BoJ'un faiz artışı ve Japon yeninin hızla değerlenmesiyle satış baskısını tetiklediğini söyledi.Japon Merkez Bankası'nın şahin duruşu sonrası sert değerlenen yen ile beraber carry trade işlemlerinin hızla kapanması.İsrail-Gazze gerginliğinin giderek Lübnan ve İran tarafına yükselmesi.Fed'in faiz indirimlerinde geç kalmasıyla resesyon endişesinin artması.ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi, küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi. Analistler, Fed'in 1 hafta içerisinde acil bir toplantıyla 25 baz puan faiz indirimi yapabileceğini de ifade ediyor.İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, ABD'de ekonomik verilerin ardı ardına negatif gelmesinin resesyon beklentilerini hızlandırdığına dikkat çekerek, "Dünyada ekonomideki resesyon algılamasında ısrarcı olunması, verilerin zayıf ekonomik görünüme işaret etmesi, güven kaybının artması ve Fed'e yönelik faiz patikasında oluşabilecek belirsizlik baskının artmasına neden olabilir. Dolayısıyla piyasada oluşan anomalinin geçebileceğine yönelik algı değiştirici kanıtlara ihtiyaç olabilir. Bu gelişme olmasaydı dahi borsa endeksinin aşağı yönde geri çekilme emareleri verdiğini söylemek mümkün" dedi.Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, "Global anlamda içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, Türkiye'nin rasyonel ekonomi politikaları izlemesi ve jeopolitik konularda da dengeli bir politika izlemesi, mevcut dalgalanmalardan daha az hasarla çıkmasına ve hatta Fed'in politika faizinin erken gerilemesi durumunda, Türkiye'nin ekonomik olarak daha hızlı toparlanmasına yardımcı olacak. Öte yandan, bölgesel bir savaş riski ve global merkez bankalarının, zamanında tedbirler almamaları durumunda ise, içinden geçtiğimiz bu dalgalanma, global bir kriz riskini artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.