Küresel piyasalarda gözler jeopolitik risklerde ve ABD’nin gümrük tarifelerinde

Küresel pay piyasaları, ABD-İran gerilimi ve tarife belirsizlikleri gibi riskli başlıklara rağmen haftayı pozitif tamamladı. Yapay zeka alanındaki stratejik iş birlikleri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerinin sürmesi risk iştahını destekledi. Gelecek hafta ise gözler ABD'de tarife gündemi ve jeopolitik gelişmelerde olacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE TARİFE KARARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesinin sonuçlanması için 10 günlük süre tanıması, jeopolitik risklerin gündemde kalmasına neden oldu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi ise petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Cuma günü ise ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin ek gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti. Kararın ardından Trump, alternatif yöntemlerle tarifeleri sürdürebileceklerini belirtti.