Küresel piyasalarda gözler jeopolitik risklerde ve ABD’nin gümrük tarifelerinde

Küresel pay piyasaları, ABD-İran gerilimi ve tarife belirsizlikleri gibi riskli başlıklara rağmen haftayı pozitif tamamladı. Yapay zeka alanındaki stratejik iş birlikleri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerinin sürmesi risk iştahını destekledi. Gelecek hafta ise gözler ABD'de tarife gündemi ve jeopolitik gelişmelerde olacak.
ABD-İRAN GERİLİMİ VE TARİFE KARARI
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesinin sonuçlanması için 10 günlük süre tanıması, jeopolitik risklerin gündemde kalmasına neden oldu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi ise petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı.
Cuma günü ise ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin ek gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti. Kararın ardından Trump, alternatif yöntemlerle tarifeleri sürdürebileceklerini belirtti.
FED TUTANAKLARI VE FAİZ BEKLENTİLERİ
ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında enflasyon, büyüme ve iş gücü piyasasına ilişkin belirsizliklere dikkat çekildi. Bazı üyeler, enflasyonun beklentilere paralel yavaşlaması halinde ilave faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Para piyasalarında ilk faiz indiriminin temmuz ayına ötelenebileceği fiyatlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,09 seviyesinde tamamladı.
YAPAY ZEKA İŞ BİRLİKLERİ PİYASALARI DESTEKLEDİ
ABD'li teknoloji devleri arasındaki iş birlikleri de piyasaları destekledi. Meta Platforms, uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritası kapsamında Nvidia ile çok yıllık stratejik ortaklık kurdu. Haftalık bazda Meta hisseleri yüzde 2,5, Nvidia hisseleri yüzde 3,83 yükseldi.
New York borsasında S&P 500 yüzde 1,07, Nasdaq yüzde 1,13 ve Dow Jones yüzde 0,25 değer kazandı.
EMTİA VE DÖVİZ CEPHESİ
Jeopolitik riskler ve faiz indirimi beklentileri altını destekledi. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,4 artışla 5.104 dolardan kapattı.
Dolar endeksi yüzde 0,9 yükselerek 97,8'e çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6 artışla 71,2 dolara ulaştı. Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon beklentilerini yukarı çekebileceğini belirtiyor.
AVRUPA'DA ENFLASYON VE BÜYÜME TAKİPTE
Avrupa borsalarında alış ağırlıklı seyir öne çıktı. Christine Lagarde, görev süresini tamamlayacağını açıkladı. İngiltere'de enflasyon verileri faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.
Haftalık bazda FTSE 100 yüzde 2,33, DAX yüzde 1,38 ve CAC 40 yüzde 2,45 yükseldi. Gelecek hafta Avro Bölgesi enflasyon ve Almanya büyüme verileri izlenecek.
ASYA'DA JAPONYA ÖNE ÇIKTI
Asya piyasalarında Ay Yeni Yılı nedeniyle düşük hacimli işlemler görüldü. Japonya'da enflasyon yüzde 1,5'e gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi. Buna karşın, Japonya Merkez Bankası'nın yıl içinde faiz artışı yapabileceği beklentileri sürüyor.
ŞİMŞEK: "TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİR HİKAYESİ VAR"
Yurt içinde BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,74 düşüşle 13.934 puandan tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yabancı yatırımcı ilgisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Yabancı yatırımda ilk defa bu kadar yoğun ilgi görüyorum. Bu yoğunluktaki ilgiyi en son 2013 yılında hatırlıyorum. Dünyada ve bizim bölgemizde gerçekten güçlü hikayesi olan fazla ülke yok. Türkiye'nin güçlü bir hikayesi var. Bir taraftan dezenflasyon var diğer taraftan büyüme çok dirençli."
Dolar/TL haftayı 43,8320 seviyesinde tamamladı. Gelecek hafta yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.