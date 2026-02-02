Küresel riskten kaçış metal piyasalarını sarstı: Bakır fiyatlarında durum ne?

Güç kazanan ABD doları ve artan küresel belirsizlikler, emtia piyasalarında geniş çaplı bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır fiyatları %7,60'lık sert düşüşle ton başına 100.110 yuana gerilerken, Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın tonu %3,27 kayıpla 12.727 dolardan işlem gördü. Bakır, kısa süre önce Şanghay'da 114.160 yuan, Londra'da ise 14.527,50 dolar seviyeleriyle tarihi zirvelerini test etmişti. Bakırdaki düşüşe paralel olarak, SHFE'de kalay %11 gerileyerek 392.650 yuan/tona, LME'de ise %7,15 düşüşle 48.240 dolar/tona indi.

Diğer baz metallerde de satış baskısı dikkat çekti. SHFE'de alüminyum %6,64, çinko %5,64, kurşun %1,61 ve nikel %8,09 oranında değer kaybederken; LME tarafında alüminyum %2,56, çinko %3,13, kurşun %1,67 ve nikel %4,65 düşüş kaydetti. Piyasalardaki talep zayıflığına işaret eden bir diğer gösterge ise Yangshan bakır priminin ton başına 27 dolara yükselmesi oldu.

Yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin artmasında, Kevin Warsh'ın Fed başkanlığı için adı geçen adaylar arasında yer almasına yönelik haberlerin etkili olduğu ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, ABD dolarındaki güçlenme, dolar bazlı emtialar üzerindeki baskıyı artırarak fiyatlardaki gerilemeyi hızlandırdı. Tüm bu gelişmeler, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bir süreçte emtia piyasalarındaki dalgalanmayı daha da artırdı.